Страховой Дом ВСК и «СКБ Контур» займутся развитием рынка отечественного ПО для бизнеса

Страховой Дом ВСК и разработчик программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проектов, направленных на цифровую трансформацию внутренних процессов для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Страхового Дома ВСК.

Документ был подписан генеральным директором Страхового Дома ВСК Александром Тарновским и генеральным директором СКБ Контур Михаилом Сродных.

Целью партнерства является расширение возможностей для цифровой трансформации бизнеса, разработки совместных решений на рынке онлайн-сервисов для компаний, ускорения процесса импортозамещения в сфере разработки отечественного ПО в корпоративном сегменте.

Компании планируют взаимодействие по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры бизнеса, внедрению современных технологии и программных продуктов в различные отрасли бизнеса, разработки устойчивых бизнес-моделей, способных адаптироваться к изменениям в экономике.

Партнеры планируют проводить совместные тематические бизнес-мероприятия, конференции, семинары для обмена опытом. Еще одним направлением сотрудничества станет разработка инструментов мониторинга, сбора и анализа данных в части выявления потребностей бизнеса в цифровых продуктах, созданных отечественными специалистами.

«Цифровая трансформация сегодня – одно из ключевых направлений бизнес-стратегии большинства российских компаний. Передовые продукты и решения, основанные на отечественных разработках, помогают не только оптимизировать внутренние процессы, но и улучшить финансовые показатели. Активное импортозамещение в части программного обеспечения способствует повышению конкурентоспособности российского бизнеса и, в конечном счете, росту экономики. Поэтому партнерство с крупнейшим отечественным разработчиком ПО для корпоративного сегмента – это важный шаг в реализации экосистемного подхода ВСК», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

«Создание экосистемных решений - это та область, которая служит стартовой площадкой нашего сотрудничества с компанией ВСК. Будучи одним из крупнейших игроков отечественного рынка страхования, ВСК имеет большой опыт взаимодействия с клиентами, понимает его потребности и специфику работы. Это то, что роднит Страховой Дом с Контуром. Обмен компетенциями по внедрению сервисов экосистем и налаживание долгосрочного партнерства позволит нам повысить качество работы и стать еще более полезными для наших клиентов», - сказал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.