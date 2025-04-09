От автоматизации до аналитики: как компании используют GPT API от Serverspace

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) проанализировал использование встроенных LLM моделей среди своих клиентов. С начала 2025 г. 1,1 тыс. пользователей интегрировали искусственный интеллект в свои проекты через платформу компании.

По результатам аналитики Serverspace, 35% от всех пользователей облачного AI составляют разработчики SaaS-продуктов. Они применяют GPT-API для автоматизации клиентской поддержки, генерации контента и интеллектуального анализа данных. На втором месте с долей в 25% находятся ИТ-стартапы. Молодые компании используют технологии машинного обучения для создания инновационных решений и оптимизации бизнес-процессов. Еще одна большая группа пользователей ИИ в облаке — это цифровые агентства. Они составляют 20% от всей аудитории и внедряют ИИ-алгоритмы в маркетинговые и рекламные кампании для персонализации контента и повышения вовлеченности пользователей. Также ИИ применяют представители онлайн-платформ и сферы электронной коммерции. GPT-API необходим им для улучшения взаимодействия с клиентами, чат-ботов и автоматической генерации описаний товаров.

«Рост популярности искусственного интеллекта среди клиентов Serverspace подтверждает тенденцию к масштабному внедрению технологии в различные бизнес-сферы. В 2025 г. мы расширили возможности AI-инфраструктуры, предоставив разработчикам стабильное решение с гибкими тарифами и высокой производительностью. Сегодня в панели управления платформы Serverspace доступны 5 языковых LLM моделей», – отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.