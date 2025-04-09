Разделы

Облака
|

От автоматизации до аналитики: как компании используют GPT API от Serverspace

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) проанализировал использование встроенных LLM моделей среди своих клиентов. С начала 2025 г. 1,1 тыс. пользователей интегрировали искусственный интеллект в свои проекты через платформу компании.

По результатам аналитики Serverspace, 35% от всех пользователей облачного AI составляют разработчики SaaS-продуктов. Они применяют GPT-API для автоматизации клиентской поддержки, генерации контента и интеллектуального анализа данных. На втором месте с долей в 25% находятся ИТ-стартапы. Молодые компании используют технологии машинного обучения для создания инновационных решений и оптимизации бизнес-процессов. Еще одна большая группа пользователей ИИ в облаке — это цифровые агентства. Они составляют 20% от всей аудитории и внедряют ИИ-алгоритмы в маркетинговые и рекламные кампании для персонализации контента и повышения вовлеченности пользователей. Также ИИ применяют представители онлайн-платформ и сферы электронной коммерции. GPT-API необходим им для улучшения взаимодействия с клиентами, чат-ботов и автоматической генерации описаний товаров.

«Рост популярности искусственного интеллекта среди клиентов Serverspace подтверждает тенденцию к масштабному внедрению технологии в различные бизнес-сферы. В 2025 г. мы расширили возможности AI-инфраструктуры, предоставив разработчикам стабильное решение с гибкими тарифами и высокой производительностью. Сегодня в панели управления платформы Serverspace доступны 5 языковых LLM моделей», – отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Timeweb Cloud открыл предзаказ на VMware с грантами до 1 млн рублей

Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть

Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Чиновники понятия не имели, что покупают

Крупный облачный провайдер с Lufthansa в клиентах сбежал от VMware из-за кратно выросших цен на софт

Опубликован первый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица» о будущем облаков в России

Серверный бизнес Lenovo 10 лет не может выйти на стабильную прибыль. Рост продаж не спасает от многомилионных убытков

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153