SpaceWeb открыл расширенную API-документацию для веб-мастеров

Хостинг-провайдер SpaceWeb значительно расширил собственную публичную API-документацию. В открытый доступ выведены методы для управления ключевыми облачными сервисами компании, позволяющие веб-мастерам и DevOps-инженерам проводить более глубокий и детализированный контроль над ИT-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

В документацию добавлены полноценные API-методы для работы с такими сервисами, как балансировщик нагрузки, облачные бэкапы, управление IP-адресами, мониторинг, почта, DBaaS и DNS-управление. Ранее эти функции были доступны только через веб-интерфейс панели управления хостинг-провайдера.

«Расширение документации — своевременный и ожидаемый шаг, – сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb. – Конкуренция среди хостинг-провайдеров смещается с цены на удобство и глубину автоматизации. Возможность программно управлять таким широким спектром облачных сервисов, особенно мониторингом и бэкапами, напрямую увеличивает ценность платформы SpaceWeb для технических специалистов, которые строят масштабируемые и отказоустойчивые системы».

Сейчас ИT-разработчики смогут осуществлять полный цикл управления: от создания и конфигурирования до масштабирования и мониторинга. А также автоматизировать процессы создания, восстановления и управления политиками резервного копирования, масштабировать системы, настраивать правила фильтрации, выполнять операции с базами данных и управлять DNS-записями.

Открытый функционал поможет пользователям отслеживать метрики потребления ресурсов, интегрировать данные в собственные системы наблюдения, ускорять развертывание и изменения в ИT-инфраструктуре.

«Мы работаем над следующим этапом платформенного API и движемся к модели, где вся инфраструктура описывается кодом (IaC – Infrastructure as Code), — сказал Виталий Киреев, руководитель отдела исследований и разработок SpaceWeb. — В ближайшем будущем пользователи SpaceWeb смогут легко интегрировать управление своими облачными ресурсами в CI/CD-пайплайны, использовать Terraform и Ansible для полной автоматизации, что значительно ускоряет время вывода ИT-продуктов на рынок и повышает надежность».

Расширение открытой API-документации укрепляет позиции SpaceWeb для технически подкованных клиентов. Пользователи смогут строить более устойчивую, предсказуемую и легко воспроизводимую ИT-инфраструктуру, сокращая рутинные задачи и минимизируя издержки человеческого фактора.

