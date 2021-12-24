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ГК Astra Linux и компания Zabbix обеспечат полную совместимость своих продуктов

ГК Astra Linux, разработчик защищенных ОС и средств виртуализации, сообщает о заключении соглашения о технологическом партнерстве с компанией Zabbix, производителем одноименного комплексного программного решения для мониторинга полного технологического стека в ИТ-инфраструктурах любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители ГК Astra Linux.

Согласно документу, в планы вендоров входят всесторонняя проверка и обеспечение совместимости ПО Zabbix с ОС Astra Linux, официальная сертификация продукта в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux, а также совместная работа в сферах формирования, продвижения, внедрения и сопровождения отечественных высокотехнологичных решений для автоматизированных защищенных систем на базе продуктов Zabbix и Astra Linux. Полный спектр областей взаимодействия будет определен в ходе запланированных технических и бизнес-встреч.

Система Zabbix предназначена для мониторинга и отслеживания статусов различных сетевых сервисов, оборудования и серверов. Собирая данные с сетевых устройств, «облачных» сервисов, виртуальных машин, web-сайтов и любых других источников, Zabbix в автоматическом режиме обнаруживает и прогнозирует возможные проблемы и оперативно оповещает о них ответственных сотрудников.

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