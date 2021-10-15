Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко дал поручение региональным руководителям цифровой трансформации активнее информировать ИТ-компании о существующих мерах господдержки, в том числе грантах на развитие.

«Руководители цифровой трансформации должны быть проводниками мер поддержки как на развитие, так и на внедрения цифровых решений в регионах. Их задача – сообщать о доступных инструментах, предоставляемых федеральными институтами развития. Только в 2021 г. в рамках федерального проекта “Цифровые технологии” на реализацию мер поддержки выделено 7 млрд руб., до 2024 г. планируется выделить более 40 млрд руб. Мы работаем над тем, чтобы создать бесшовную систему мер и уже сейчас ИТ-компания может начать с программы акселерации ФРИИ, затем претендовать на гранты для ИТ-стартапов Фонда содействия инновациям и затем подавать заявку на более крупные субсидии РФРИТ и “Сколково”. Но общаясь с бизнесом в регионах, мы четко пониманием, что большинство предпринимателей банально не имеют информации о комплексе, в том числе, финансовых мер поддержки, предлагаемых государством для развития ИТ- бизнеса», – сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Программа грантовой поддержки сквозных цифровых технологий стартовала в 2019 г. в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». С этого момента получить государственную поддержку может российская компания, которая планирует разработку, внедрение и масштабирование перспективного ИТ-продукта. С каждым годом программа поддержки модернизируется и расширяется, охватывая новые аудитории.

«В 2020 г. в рамках проекта “Цифровые технологии” было подано более 2 тыс. заявок на получение грантовой поддержки, с 295 победителями заключены соглашения. При этом наряду с городами-лидерами, есть и 11 регионов, из которых не поступило ни одной заявки. Руководители цифровой трансформации регионов должны знать, с одной стороны, всех заметных ИТ-разработчиков, с другой – потребности бизнеса во внедрении отечественных ИТ-решений. Нужно привлекать как разработчиков, так и заказчиков к использованию существующих мер поддержки. Мы заинтересованы в максимально широкой воронке заявок», – отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

В 2021 г. конкурсные отборы проводят три фонда: фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий, Фонд содействия инновациям. Также российские предприниматели могут пройти программы акселерации Фонда развития интернет-инициатив и получить консультацию экспертов по развитию своего бизнеса и популяризации ИТ-решений.

Узнать подробнее обо всех инициативах можно на сайте ит-гранты.рф.