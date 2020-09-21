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Минэкономики создаст госреестр ИТ-стартапов, чтобы дать им денег

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова

Минэкономики планирует создать новый госреестр, в котором будут собраны подробные данные о деятельности ИТ-стартапов, претендующих на господдержку. По мнению Министерства, это ускорит подачу заявок и выделение средств. Представители стартапов опасаются утечки данных.

Хочешь господдержку — открой данные

Минэкономики создаст новый реестр технологических стартапов, претендующих на получение господдержки. Такое предложение входит в проект поправок, разработанный Минэкономики к закону «О науке и государственной научно-технической политике», пишет «Коммерсант». На основе данных, опубликованных в реестре, будут приниматься решения о выделении госфинансирования.

Замминистра Минэкономики Оксана Тарасенко предполагает, что реестр станет основой цифровой платформы для господдержки стартапов и объединит разрозненные данные о компаниях из информационных систем госорганов и организаций. По ее словам, с разрешения стартапа доступ к его «цифровому следу» получат все заинтересованные организации и институты развития, что должно ускорить процесс подачи заявок и получение господдержки, а государству позволит мониторить работу компаний и понимать их потребности.

Напомним, что поддержка стартапов государством проводится посредством различных программ, многие из которых возглавляются Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фондом содействия инновациям).

Стартапы пока не уверены, что это хорошая идея

Стартапы относятся к передаче данных третьим лицам с большой настороженностью и сомневаются в целесообразности такого реестра. «Коммерсант» приводит мнение основателя и гендиректора компании Vera Voice Владимира Свешникова, который вообще не уверен, что представители индустрии захотят делиться своим «цифровым следом». Основная ценность cтартапов — это данные (например, количество пользователей, частота использования cервиса, контент). Свешников считает, что никому не захочется оказаться в очередной базе, где конкуренты и злоумышленники могут узнать какие-то секреты или ноу-хау.

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В России появится госреестр ИТ-стартапов

С ним согласен и заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов, считающий создание отдельной базы данных с жесткой структурой, которая просто будет получать информацию обо всех трансакциях выдачи господдержки технологическим стартапам, большой ошибкой.

Реестр — это только одна из мер господдержки стартапов

Правительство неоднократно анонсировало меры поддержки для ИТ-стартапов на протяжении 2020 г. В июле премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании на тему развития российской ИТ-индустрии рассказал о новой программе господдержки ИТ-отрасли. Она включает, в первую очередь, снижение налогов для российских ИТ-компаний, а также развитие государственно-частного партнерства и стимулирование спроса на продукцию ИТ-фирм. В качестве дополнительных мер были озвучены поддержка стартапов и инновационной активности (R&D, research and development, исследования и разработки), а также меры по снижению дефицита ИТ-специалистов в России (в программе это значится как «развитие кадровой базы»).

В августе правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила список решений на основе «сквозных технологий». Всего с 2020 г. до 2024 г. на них выделят 46,3 млрд руб. В их числе мультиплатформенная отечественная операционная система с поддержкой различных процессоров, аналоги решений для видеосвязи Zoom и Microsoft Teams, системы распознавания на основе искусственного интеллекта и платформы для онлайн-образования и здравоохранения. Общая сумма включает гранты, прямое финансирование проектов (аналог госзаказа), финансирование венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, госкорпораций и компаний с госучастием.

Напомним, что эти мероприятия происходят в рамках проекта «Цифровые технологии», основой которого является реализация дорожных карт по развитию семи направлений «сквозных» цифровых технологий, утвержденных в 2019 г. К ним относятся компоненты роботехники и сенсорики, нейротехнологии и ИИ, системы распределенных реестров (включая технологию блокчейн), квантовых технологий, технологий виртуальной и дополненной реальности, беспроводной связи и новых производственных технологий.

В сентябре CNewsписал, что в ближайшие четыре года Правительство России намерено направить порядка 12 млрд руб. на гранты отечественным стартапам, занятым в области разработки технологий ИИ. Предполагается выделение помощи 1200 стартапам.

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