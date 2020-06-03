Эксперты «Цифровой экономики» одобрили концепцию регулирования отношений в цифровой среде

Рабочая группа «Нормативное регулирование цифровой среды» организации «Цифровая экономика» в целом одобрила концепцию комплексного правового регулирования отношений в цифровой экономике. Документ охватывает регулирование персональных и больших данных, финансовой системы, цифрового образования и здравоохранения, онлайн-торговли, транспорта и других сфер цифровой экономики.

Концепция комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики, разработана Фондом «Сколково» (Центр компетенций по реализации плана мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды») с участием Минэкономразвития и бизнес сообщества на площадке организации «Цифровая экономика».

Правовые отношения в цифровой среде сегодня предлагается регулировать, основываясь на трех основных концепциях – Концепция правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники, Концепция комплексного правового регулирования и Концепция управления изменениями. Все три документа прорабатываются на площадке организации «Цифровая экономика» в рамках федпроекта «Нормативное регулирование цифровой среды». Последняя пока окончательно не утверждена, в скором времени она будет рассмотрена на рабочей группе.

«В целом, эти три концепции определяют вектор правового регулирования цифровой среды на среднесрочную перспективу, причем если первые две говорят о том, в каких направлениях необходимо регулирование, то последняя - о том, каким образом будет проходить это регулирование и каков ожидаемый результат мы хотим получить, - сказал Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование цифровой среды» организации «Цифровая экономика». - Важность всех трех документов, после их одобрения на правительственном уровне, заключается в том, что государство и бизнес «на берегу» договариваются о важнейших направлениях и способах регулирования для эффективного функционирования цифровой экономики, а значит, экономят человеческие и временные ресурсы для достижения поставленных задач по скорейшему правовому обеспечению "новой" экономики».

Рассмотренная концепция комплексного правового регулирования в целом была одобрена с учетом ее доработки по замечаниям и предложениям членов рабочей группы и направлена в Минэкономразвития России для проработки с участием федеральных органов исполнительной власти. Рабочая группа в числе прочих замечаний постановила подробнее раскрыть содержание принципа недискриминации для тех граждан, кто не имеет доступа к технологиям, включить в состав задач и принципов концепции обеспечение защиты прав потребителей, а также обеспечить акцент на потребностях и ожиданиях бизнеса от реализации цифрового профиля. После согласования с остальными ФОИВами концепция будет вынесена на утверждение президиума Правительственной комиссии.

«Для создания концепции были исследованы все механизмы нормативного регулирования общественной жизни, где используются или могут использоваться цифровые технологии. В результате такого исследования мы получили своего рода стратегию, ориентир для развития права в условиях цифровой экономики. Задача концепции – направить законодательство таким образом, чтобы были созданы оптимальные правовые условия, обеспечивающие конкурентоспособность России для развития цифровых технологий», - сказал Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика».

Перевод общественно-экономических отношений в цифровую среду требует применения новых правовых форм, поскольку действующие нормы законодательства не позволяют в полной мере реализовать преимущества цифровой экономики. При этом правовые ограничения для эффективного развития цифровых технологий имеются во всех отраслях законодательства. Но особенно это заметно при регулировании отношений, напрямую связанных с различными информационными ресурсами, процессами сбора информации и данных и условий доступа к ней, электронного документооборота.

Некоторые положения концепции уже в той или иной степени реализуются в России. Например, использование электронных трудовых книжек, внедрение электронного кадрового документооборота. И если Закон по электронным трудовым книжкам уже вступил в действие, то переход на исключительно электронный документооборот требует соответствующих правовых и организационных условий, которых еще нет.

В процессе использования информационных технологий - таких, как подключение к интернету «умных» устройств - возникает новая информация, правовой режим использования которой не определен. Устройства автоматически генерируют данные и передают в соответствии со своими настройками. Но вопрос отграничения персональных данных от сгенерированных пользователем либо его устройствами неличных данных должен быть зафиксирован законодательно, - считают создатели концепции.

В условиях цифровизации экономики концепция отмечает своевременным определение в законодательстве понятия «цифровая образовательная среда», которое отвечало бы современным образовательным потребностям. Например, при получении лицензий образовательными организациями, реализующими образовательные программы только с применением дистанционных образовательных технологий, излишними являются требования к помещениям, т.к. эти помещения не будут посещаться обучающимися. Также создатели концепции считают важным разработать механизм добровольной сертификации образовательных услуг и предусмотреть возможность обеспечения получения образования по профессиям цифровой экономики с использованием льготного долговременного кредитования.

В финансовом поле считается необходимым создание льготного режима налогообложения для субъектов цифровой экономики.

В сфере здравоохранения введение в законодательство термина «цифровое здравоохранение» позволит объединить все многообразие информационных технологий, используемых не только при оказании медицинской помощи, но и при функционировании всей системы охраны здоровья.

В сфере транспорта должна быть сформирована нормативная правовая база, позволяющая использование беспилотных транспортных средств, регламентирующая вопросы функционирования цифровых платформ и агрегаторов в сфере транспорта.

В сфере управления данными одной из важных проблем является то, что значительная часть общественных отношений ориентирована на бумажные носители информации. Поскольку цифровая экономика не может развиваться в условиях бумажного документооборота, должна быть проведена работа по переходу на юридически значимый электронный документооборот. Для широкого использования информационных ресурсов должна быть обеспечена систематизация и гармонизация информации в государственных информационных ресурсах.

В сфере строительства создатели концепции считают необходимым создать общедоступные поисково-справочные платформы и осуществить перевод взаимодействия субъектов правоотношений в сфере градостроительной деятельности в цифровой вид с применением электронной подписи и осуществлением обмена данными посредством информационных ресурсов таких субъектов.