Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные

С 1 октября портал вакансий «Работа в России» Минтруда запущен на полную мощность. Его запуск ведется в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота при трудовых отношениях. Теперь все работодатели смогут вести электронный документооборот через портал, что позволит не дублировать трудовые документы на бумажном носителе и существенно упростит перевод сотрудников на удаленную работу.

Трудовые документы можно не дублировать на бумаге

1 октября начинается промышленная эксплуатация электронного документооборота (ЭКД) на информационно-аналитическом портале вакансий Минтруда «Работа в России» или www.trudvsem.ru. Теперь все работодатели смогут при желании вести электронный документооборот через портал, что позволит не дублировать трудовые документы на бумажном носителе и существенно упростит перевод сотрудников на удаленную работу.

Президент России Владимир Путин поручил создать в интернете единую платформу для размещения и поиска вакансий 27 мая. В своем поручении он отметил необходимость «донастройки» действующего трудового законодательства с учетом опыта месяцев карантина из-за коронавируса, в результате которого происходил массовый переход на дистанционную работу. Владимир Путин отметил важность использования цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

Сейчас в эксперименте по электронному кадровому документообороту (ЭКД) участвуют 129 работодателей, 18 из которых ранее уже участвовали в тестировании системы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Как рассказали в министерстве, в ходе эксперимента работодатели предложили внести некоторые изменения в работу ЭКД на базе портала «Работа в России», в том числе разработку шаблонов типовых документов, функцию автоматического заполнения персональных данных соискателя при формировании электронного трудового договора из его профиля на Госуслугах, загрузку документов с использованием формата PDF.

Работодатели могут вести электронный документооборот через портал «Работа в России» и не дублировать трудовые документы на бумажном носителе

Для работодателей участие в эксперименте по внедрению электронного документооборота доступно с применением своих информационных систем или с использованием ИС портала «Работа в России». Ключевая разница заключается в том, что в первом случае работодатель использует усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронные подписи сотрудника, в то время как на госпортале допускается простая электронная подпись работника, ключ к которой выдается на госуслугах.

В чем цель эксперимента по внедрению ЭКД

Внедрение ЭКД и в том числе тестирование системы «Работа в России» проводится в соответствии с законом №122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой», подписанным Владимиром Путиным 24 апреля 2020 г. Закон устанавливает сроки проведения эксперимента по внедрению электронных трудовых документов в период с 5 мая 2020 г. по 31 марта 2021 г.

Основная цель эксперимента – создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой. Участие в эксперименте для работодателей позволяет им протестировать быстрый перевод сотрудников в режим удаленной работы с минимизацией очного контакта между ними. По условиям эксперимента, в электронную форму могут быть переведены внутренние трудовые документы: приказы о найме и увольнении, трудовые договоры, распоряжения и локальные нормативные акты.

Для работодателей эксперимент подразумевает добровольное участие при подаче заявления в Минтруд, с самостоятельным определением срока его начала. Работодатели, не принимающие участие в эксперименте, обязаны вести электронный документооборот с соблюдением требований законодательства об электронной подписи. Организации смогут сами определять перечень документов и отделы, где будет производится внедрение электронных документов взамен бумажных. Сотрудников придется предупредить о проведении эксперимента за месяц, при этом каждый из них может подать письменное заявление об отказе от участия.

Ознакомление работника с электронными трудовыми документами осуществляется работодателем в рабочее время. Расходы на ведение электронных трудовых документов, включая приобретение и применение электронной подписи работника, несет работодатель.

Проект также подразумевает внедрение подсистемы «Электронный кадровый документооборот» для создания и хранения трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от производства и иных трудовых электронных документов. Работники также получат доступ в личные кабинеты системы «Работа в России», где смогут ознакомиться с размещенными работодателем электронными трудовыми документами.

Разнообразные возможности для соискателей

Система «Работа в России» также обеспечит электронный обмен сведениями для регистрации безработных, назначений и выплат пособий по безработице без посещения службы занятости.

Вход на портал осуществляется через портал Госуслуги. Как указано на сайте, гражданин, ищущий работу, регистрируясь на портале www.trudvsem.ru, обязуется принять Согласие на обработку персональных данных. Принятием оферты Согласия является факт регистрации пользователя (субъекта персональных данных) на портале, тем самым пользователь осуществляет конклюдентные действия, выражающие его волю и согласие на обработку его персональных данных, согласно политике обработки персональных данных.

Соискатели могут разместить на портале резюме или воспользоваться поиском вакансий. Ресурс позволит искать и предлагать как временную, так и постоянную работу. Предполагается, что в федеральный сегмент системы «Работа в России» дополнительно будут включены такие подсистемы как «Анализ трудоустройства граждан», «Взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателями и студентами/выпускниками при организации стажировок и практик посредством электронного документооборота», «Трудоустройство лиц, испытывающих трудности в поиске работы», а также «Организация всестороннего сетевого общения зарегистрированных пользователей».

Помимо сайта Госуслуги соискатели могут автоматически попасть на сайты Роструда, Минтруда, Федерального портала управленческих кадров, ТПП, Роспотребнадзора, Онлайнинспекция.рф, АИС Соотечественники, которая предлагает возможности переселения в российские регионы. Кроме того, на портале есть переход на сайт Государственной службы занятости Республики Беларусь, с помощью которой российские соискатели могут зарегистрироваться в общереспубликанском банке вакансий.

Финансирование эксперимента проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и коррелирует с федеральными проектами «Нормативное регулирование цифровой среды» и «Цифровое государственное управление».

Напомним, что в декабре 2019 г. CNews сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. Изменения вступили в силу с начала 2020 г., и уже с января 2021 г. работодатели будут обязаны оформлять новых работников исключительно по электронным трудовым книжкам. Согласно расчетам Минтруда, это снизит затраты бизнеса на работу отдела кадров в три раза.

В апреле 2020 г. CNews со ссылкой на информацию Минкомсвязи сообщил о том, что работники с электронными трудовыми книжками отныне могут получить выписку из них в своем профиле на портале госуслуг. Выписка подтверждается цифровой подписью Пенсионного фонда России и считается действующим юридическим документом.