Зумеры на рынке труда: ожидания и реальность

Представители поколения Z продолжают выходить на рынок труда. Эксперты Zunami наблюдают не просто увеличение доли зумеров среди работающего населения, но и изменения делового ландшафта, которые произошли под влиянием новых специалистов. Об этом CNews сообщили представители Zunami.

Например, с большим вниманием бизнес стал относиться к количеству переработок — зумеры их не приемлют, а также психологический комфорт в рабочем коллективе. Все это формирует новую реальность, в которой так или иначе окажется вся бизнес-среда в России

Молодые работники также успели заявить о своих предпочтениях. Исследователи обнаружили, что по их мнению самые перспективные отрасли — ИТ (17%), финансовый сектор (14%) и госслужба (13%). Также большое количество опрошенных зумеров указали на маркетинг (11%) и образование (9%).

Специфика поколения

Детство зумеров прошло под влияющий на все вокруг технологический прогресс – интернет и гаджеты стали доступны уже в ранние годы, поэтому склад ума и подход к работе у людей 1996-2011 года рождения отличается. Если раньше всегда было разделение на «математиков» и «гуманитариев», то теперь у зумеров есть потенциал преуспеть в любом направлении, если те приложат должное количество усилий.

Так сейчас рынок находится в ситуации, когда часть зумеров, готовых включаться в рабочий процесс, узнавать и изучать новое, достигает значительных успехов в любой выбранной сфере. Другая же часть не погружается ни в один вопрос, и не стремится к развитию, поэтому не достигает успехов нигде.

И ввиду высокой гибкости, обучаемости и адаптивности, теперь, вероятно, деление может быть не по сферам деятельности а по степени вовлечения – на «интересующихся» и «не интересующихся». Именно поэтому поколение Z имеет высокий потенциал к адаптации в любой выбранной сфер. Главное, чтобы эта сфера их привлекала и интересовала.

Стратегическое мышление

Предпочтения зумеров могут не совпасть с реальностью в будущем. Указанные ими сферы востребованы прямо сейчас, в моменте, либо были востребованы во времена начала карьеры их родителей. Таким образом в их суждениях, сложенных благодаря собственным наблюдениям и прошлому опыту членов семьи, отсутствует взгляд в будущее. Например, в сферу ИТ уже нацелены тысячи молодых специалистов, но что же случится с рынком в момент его перегрева?

Какие профессии будут актуальны

Вопрос в том, какие профессии действительно будут востребованы через 5-10 лет. Прямо сейчас эксперты Zunami видят острый недобор в инженерных специальностях: государство продвигает рабочие профессии в массы и дает больше возможностей таким специалистам, в том числе и в плане обучения.

Востребованность этого направления в перспективе можно определить и по программам обучения в ВУЗах, на которых больше всего бюджетных мест: по недавним подсчетам, большая доля приходится именно на инженерные и технические специальности.

Определенное влияние эти тенденции уже оказали: все больше молодых специалистов отдают предпочтение техническим специальностям. Опрос НИУ ВШЭ зафиксировал рост интереса молодежи к инженерному делу, в частности повышенное внимание вызывает сфера робототехники.

Другое же исследование отметило, что этот рост интереса не так однозначен. Зумеры считают инженерные специальности достаточно престижными, но особенно к ним не стремятся. Более половины представителей этого поколения не хотели бы освоить профессию в этой сфере.

Кто же в итоге будет в приоритете? С одной стороны, специалисты Zunami видят недобор квалифицированных кадров, с другой – дефицит инженеров. Вероятно, наиболее ценными окажутся высокообразованные специалисты, но на рабочих специальностях. Это видно по тому, в каких областях сейчас наблюдается дефицит специалистов: например, в логистике это начальники складов, а среди рабочих специальностей особенно остро ощущается недобор в сфере высокотехнологичного производства. Для всех этих позиций требуются довольно высокие компетенции и специальная подготовка.