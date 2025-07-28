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Zunami вошла в топ-30 разработчиков по версии CNews

По результатам рейтинга «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России» разработчик цифровой платформы сопровождения страхования Zunami занял 27 место среди всех разработчиков и 76 место среди всех ИТ-компаний России.

«Мы продолжаем активное развитие бизнеса – интерес к Zunami как к платформе растет, ведь сегодня страхование становится новой нормой для компаний, пожалуй, любого типа и размера. Мы рады оказаться в топе российских разработчиков и в дальнейшем планируем совершенствовать платформу в новых направлениях цифрового сопровождения страхования», – сказала Дарья Спиридонова, лидер по организационному развитию и операционной эффективности Zunami.

В рейтинге CNews Analytics сравнили 500 крупнейших российских ИТ-компаний по выручке без учета НДС. По результатам исследования аналитики отметили, что рынок российских цифровых решений продолжает расти. В 2024 году выручка 500 крупнейших компаний составила 3356 млрд руб. Это на 21,5% больше, чем в прошлом году — 2761 млрд руб.

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Отдельно исследовали 100 крупнейших разработчиков — CNews определили лидеров среди производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. Разработчик Zunami вошел в первую тридцатку рейтинга.

Агентство публикует такие рейтинги начиная с 2002 г. и исследует деятельность российских компаний, которые поставляют ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение.

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