Ozon запускает карту от собственного банка для покупок на маркетплейсе и вне его

Онлайн-платформа Ozon запускает универсальный платежный инструмент от собственного банка — «Ozon карту». Она дает не только скидки до 30% на товары маркетплейса, но и кешбэк до 10% на покупки вне Ozon. Также пользователям карты вскоре будут доступны дополнительные банковские сервисы — их будет развивать собственный банк Ozon.

Ранее маркетплейс предлагал брендированную банковскую карту, выпущенную банком-партнером, которая позволяла получать только кешбэк при покупках. Новая «Ozon карта» — самостоятельный финансовый продукт Ozon, выпускаемый собственным банком с универсальной лицензией. Благодаря использованию платежной системы «Мир», дебетовая карта будет приниматься повсеместно в России, а также ряде зарубежных стран.

Преимуществом новой «Ozon карты» при покупках на маркетплейсе станут скидки на товары до 30%. По данным опросов покупателей, именно скидки являются важным драйвером покупок — клиенты маркетплейса считают их более выгодными, чем начисление кешбэка. Такие скидки площадка раньше предоставляла пользователям «Ozon счета» — теперь его сменит «Ozon карта». Это более универсальный платежный инструмент: «Ozon счет» позволял оплачивать только покупки на маркетплейсе, а «Ozon карту» можно использовать для покупок на любых площадках и при этом получать выгоду в виде кешбэка. Он составит до 10% на три любимые категории на выбор, а также до 1% на другие покупки.

«В новой “Ozon карте” мы объединили самые востребованные функции, чтобы сделать ее максимально полезной и удобной для любых покупок, – комментирует генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян. – Мы видим, что возможность получения скидок до 30% на Ozon уже привлекла 6 миллионов пользователей, оформивших “Ozon cчет”. “Ozon карта” — следующий этап развития финансовых продуктов на базе собственного универсального банка: она дает возможность делать выгодные покупки и вне маркетплейса, а в перспективе держателям карт будут доступны новые сервисы, например, рассрочка на покупки, овердрафт, накопительные счета».

Сегодня протестировать «Ozon карту» предложат первым 100 тыс. пользователей Ozon. С 1 августа 2022 г. возможность открыть карту появится для всех.

Пользователи, у которых уже был открыт «Ozon счет», автоматически увидят в своем личном кабинете вместо него «Ozon карту». Чтобы картой можно было пользоваться также вне маркетплейса, необходимо пройти быструю онлайн-идентификацию, которая займет несколько минут. После этого «Ozon карта» становится полноценной дебетовой картой с кешбэком на любые покупки вне маркетплейса. В личном кабинете сразу появится виртуальная карта, а пластиковую можно получить вместе с заказом Ozon курьером или в пункте выдачи.

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Оформление дебетовой карты и ее обслуживание бесплатны. Пополнение и вывод средств, а также снятие наличных в любых банкоматах в пределах 50 тыс. руб. в месяц не тарифицируются. Переводы с карты и пополнение баланса доступны через Систему быстрых платежей (СБП).

В июле 2022 г. Ozon завершил партнерский проект Ozon и РНКО «Платежный центр», в рамках которого выпускалась Ozon Card c кешбэком за покупки.

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Ozon — российская мультикатегорийная платформа электронной коммерции и интернет-компания. На площадке представлено более 100 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.