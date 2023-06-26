В июле 2023 года состоится конференция #PAYMENTSECURITY на тему информационной безопасности и финтеха

Уже более шести лет в Санкт-Петербурге проводится конференция для представителей платежной индустрии. #PAYMENTSECURITY — это не просто конференция с докладами, это место, где специалисты области финансовых технологий и информационной безопасности могут найти ответы на свои вопросы, учиться новому и получать профессиональную поддержку. Здесь каждый участник может стать частью сообщества, которое стремится создать безопасную и надежную среду для всех пользователей.

В программе конференции: докладная часть, воркшоп по практической информационной безопасности Practical Security Village и PCI DSS Training 4.0.

Аудитория конференции - создатели и владельцы платежных сервисов, регуляторы отрасли, специалисты по информационной безопасности, руководители ИТ-подразделений, разработчики и системные администраторы, специалисты по тестированию на проникновение и безопасности сервисов.

Наши слушатели инициативны и предприимчивы, поэтому #PAYMENTSECURITY — это хорошая возможность заявить о себе! Мы предлагаем несколько вариантов партнерского участия.

Как это было раньше, можно посмотреть здесь и на нашем YouTube канале.

13−14 июля 2023 г. Регистрация открыта!.

Лето, Санкт-Петербург, белые ночи, Финтех и инфобез на #PAYMENTSECURITY!

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