«Солар»: веб-ресурсы компаний в России стали атаковать в четыре раза чаще

Хакеры в 2024 г. в четыре раза чаще в сравнении с 2023 г. атаковали веб-ресурсы российских компаний — это не только главные сайты, но и внутрикорпоративные порталы и приложения. Таковы данные аналитического отчета за 2024 г. группы компаний «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Эксперты сервиса WAF ГК «Солар» проанализировали статистику веб-атак на онлайн-ресурсы 132 компаний-клиентов из различных отраслей, включая госсектор, ИТ, почтовые сервисы, ритейл, банки, промышленность, телеком и др.

За 2024 г. среднее количество веб-атак на домен выросло с 15 до 65 млн событий ИБ в месяц. Хакеры стали чаще атаковать не только главные сайты компаний, но и корпоративные порталы для сотрудников с доступом в интернет, тестовые сайты, а также различные веб-приложения.

Вместе с этим средняя доля событий ИБ, зафиксированных на API (программный интерфейс для обмена информацией между сервисами, веб-приложениями и ПО), OWA (web-клиент почтового клиента Microsoft Outlook), Jira (сервис для управления проектами) и Confluence (онлайн-система для совместной работы с документами) в рамках аналитики 57 организаций-клиентов сервиса WAF в 2024 г. выросла более чем в 2 раза — до 7%.

В частности, по данным специалистов «Солара» число атак на API российских компаний в 2024 г. выросло более чем в четыре раза, с 9 до 39 млн. Основные всплески пришлись на март и август.

В целом с января по декабрь 2024 г. сервис WAF зафиксировал 1,8 млрд событий ИБ. А мощность крупнейшей веб-атаки составила 1,5 млн RPS — это в пять раз больше показателя в 2023 г.

Одним из главных трендов 2024 г. стал существенный рост доли ИБ-событий, связанных со сканерами — попыток автоматизированного поиска уязвимостей в веб-приложениях и бот-активности. Так, доля сканеров за 2024 г. в среднем выросла с 26% до 51%, т. е. в два раза. При этом в декабре 2024 г. этот показатель составил 77%, особенный всплеск наблюдается в отрасли ритейла. По мнению специалистов это означает, что хакеры смогли поставить на поток атаки с помощью автоматизированных сканеров, что может привести к приостановке работы онлайн-ресурсов и утечке данных.

Топ наиболее атакуемых отраслей выглядит следующим образом: почтовые сервисы, грузопассажирские перевозки, ритейл.

При этом количество атак на онлайн-ресурсы почтовых сервисов год к году выросло более чем в три раза — до 7,5 млн, а в ритейле — в 2,5 раза год к году, почти до 4 млн атак. Больше всего веб-атак на отрасль ритейла было не в ноябре (в период «Черной пятницы»), а в преддверии 8 марта.

«Прошедший год показал, что хакеры намерены нанести максимальный вред пользователям, которые ежедневно обращаются к различным интернет-сервисам, а также нанести репутационный ущерб компаниям и лишить бизнес прибыли. Мы предполагаем, что данный тренд может продолжиться и в 2025 г. Именно поэтому рекомендуем всем российским компаниям настроить круглосуточную защиту интернет-сайтов и веб-приложений, в том числе API», — сказал Алексей Пашков, руководитель направления WAF ГК «Солар».