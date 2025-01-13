Эксперты ГК «Солар» обнаружили всплеск веб-атак роботизированных сканеров на онлайн-ритейлеров в период новогодних праздников

Эксперты ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, обнаружили всплеск веб-атак роботизированных сканеров на онлайн-ритейлеров в период новогодних праздников.

Такие атаки направлены на поиск уязвимостей, сбор и кражу информации, а также копирование сайтов.

По данным аналитиков «Солара», рост атак ботов-сканеров на интернет-магазины начался 25 декабря 2024 г. Число кибератак с этой даты вплоть до 9 января увеличилось в среднем до 15 тыс. в час — это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в пике число подобных атак в этом году достигло 48 тыс. в час.

Примечательно, что резко выросла и продолжительность атак, отмечают эксперты. В ноябре и большую часть декабря прошлого года всплески сканирований длились не более одного часа, а с 25 декабря по 6 января — от 2 до 8 часов. В последние два дня новогодних каникул атаки и вовсе длились практически круглосуточно.

«По нашему мнению, злоумышленникам удалось наладить методики автоматизированных атак с помощью роботизированных сканеров на интернет-магазины, а с конца декабря они поставили их на постоянный поток, что может быть чревато приостановкой работы ресурсов и утечкой данных. Это означает, что крупным интернет-магазинам необходима качественная круглосуточная защита от веб-угроз», — сказал Алексей Пашков, руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар».