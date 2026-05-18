Официальный старт продаж смартфона Vivo X300 Ultra на российском рынке

Компания Vivo официально объявляет о старте продаж смартфона X300 Ultra на российском рынке. Смартфон оснащен объективами 85 мм, 35 мм и 14 мм, а также возможностью дальнейшего расширения диапазона съемки с помощью экстендера телеобъектива Ultra второго поколения с эквивалентным фокусным расстоянием 400 мм или 200 мм. Каждая камера снабжена сверхчувствительным сенсором со специальным основным фокусным расстоянием и может использоваться для создания изображений профессионального уровня. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

85 мм телеобъектив с гимбал-стабилизацией решает сразу несколько основных задач, связанных с длиннофокусными объективами. Его 200 МП матрица позволяет получать высокую детализацию даже при большом увеличении.

35 мм камера для документальной съемки обеспечивает естественную перспективу, близкую к той, которая свойственна человеческому глазу. Он оснащен сенсором Sony LYTIA 901 с диагональю экрана 1/1,12 дюйма и поддерживает прямое разрешение 200 МП.

Сверхширокоугольные камеры являются одними из самых важных и часто используемых в профессиональной фотографии, и объектив X300 Ultra представляет собой новое решение благодаря 14 мм сверхширокоугольной камере с ультрачувствительным сенсором и большой диафрагмой.

Экстендеры для телеобъектива расширяют возможности X300 Ultra в области профессиональной съемки. Модель второго поколения с ЭФР 400 мм соответствует стандартам обработки изображений APO и поддерживает оптическую мощность 200 МП на расстояниях 35 мм, 85 мм, 200 мм (с ЭФР 200 мм) и 400 мм (с ЭФР 400 мм).

X300 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Elite пятого поколения в паре с профессиональным чипом обработки изображений VS1+. Благодаря камере с жидкостным охлаждением устройство сохраняет стабильную производительность при длительной мультифокусной видеозаписи с разрешением 4K 120 кадров в секунду или при выполнении интенсивных творческих задач.

Аккумулятор BlueVolt емкостью 6600 мАч поддерживает зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт, а обходная зарядка с интеллектуальным контролем температуры предотвращает перегрев, даже если устройство используется во время зарядки.

Цветной дисплей с разрешением 2K служит в качестве видоискателя, обеспечивая локальную пиковую яркость в 4500 нит.

Долговечность смартфону обеспечивает наружное усиленное стекло с классами пыле- и влагозащиты IP68 и IP69, а ультразвуковое сканирование отпечатков пальцев 3D 2.0 позволяет разблокировать смартфон даже мокрыми руками.

Vivo X300 Ultra доступен в России в конфигурациях 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ начиная с 18 мая 2026 г. на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и в розничной сети DNS. Также можно приобрести смартфон в конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ вместе с набором для фотографирования.