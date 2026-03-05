vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra

Компания vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra с расширенными возможностями мобильной видеосъемки. Благодаря превосходным техническим характеристикам при различных фокусных расстояниях, кинематографической цветопередаче, улучшенной записи в логе и усовершенствованному звуку камера X300 Ultra предоставляет профессиональным фотографам полную свободу во всех сценариях съемки и на протяжении всего творческого процесса. Об этом CNews сообщили представители vivo.

Камера X300 Ultra обеспечивает высококачественную видеозапись на все основные камеры, поддерживая мультифокусное разрешение 4K 120 кадров в секунду как в 10-битном формате Log, так и в формате Dolby Vision. Независимо от того, планирует пользователь делать пейзажные снимки с помощью сверхширокоугольного объектива или сложные крупные планы с помощью телеобъектива, он получает стабильную и высококачественную динамическую съемку. Не менее впечатляющими являются показатели стабилизации, обеспечивающие полный диапазон OIS с особенно выдающимися результатами при фокусном расстоянии 85 мм и 3° OIS. Это помогает творческим людям заполучить сверхстабильное и быстрое решение для кинематографического качества, что ещё больше укрепляет профессиональные возможности X300 Ultra в области видеосъемки в различных сценариях.

Камера X300 Ultra выводит качество профессиональной съемки на новый уровень благодаря мультифокусному полноцветному видео в формате 4K Master. Универсальная цветовая палитра видео обеспечивает детальный контроль над тоном, насыщенностью и контрастностью, предоставляя создателям контент возможность точно настраивать каждый аспект отснятого материала — от начальной съёмки до постпродакшена — для беспрецедентной свободы выбора цвета.

vivo представила новый флагманский смартфон X300 Ultra с расширенными возможностями мобильной видеосъемки

Еще одним значимым достижением X300 Ultra является видеозапись профессионального уровня на все основные камеры. Смартфон поддерживает 10-битную съемку с разрешением 4K 120 кадров в секунду при различных фокусных расстояниях, что позволяет создателям контента наслаждаться 10-битной глубиной цвета и широким динамическим диапазоном — независимо от того, используются ли сверхширокоугольные, основные или телеобъективные камеры. Совершенно новый профессиональный видеорежим предлагает интерфейс управления и настройки параметров, аналогичные профессиональным кинокамерам, что еще больше расширяет возможности. Также была усовершенствована функция мониторинга, поддерживающая применение пользовательских 3D-изображений LUT для предварительного просмотра в режиме реального времени во время записи в лог. Кроме того, vivo Log теперь совместим с рабочим процессом ACES. Это позволяет легко интегрировать отснятый материал и изменять его цветовую гамму вместе с кинокамерами в едином стандартизированном цветовом пространстве, создавая всеобъемлющую и открытую экосистему мобильной обработки изображений, которая охватывает весь период от подготовки к производству до постпродакшена.

Звук является неотъемлемой частью повествования, поэтому камера X300 Ultra оснащена усовершенствованным четырёхмикрофонным модулем Audio Recording Master. Разработанный для адаптации к различным условиям съемки, он включает в себя шесть основных предустановленных сценариев, которые позволяют выделить целевые источники звука и подавить окружающий шум. Это гарантирует, что создатели контента будут воспроизводить чистый звук, который идеально дополнит визуальное качество отснятого материала.

Видеовозможности камеры X300 Ultra представляют собой переход от автономной обработки изображений к комплексной кинематографической системе. Смартфон оснащен модульным набором аксессуаров кинематографического класса, включая профессиональный захват для фотосъёмки, каркас камеры, охлаждающий вентилятор и внешнюю рамку для расширения объектива, что превращает устройство в легко настраиваемую систему для создания качественного контента. Помимо аппаратного обеспечения, vivo оптимизировала творческий процесс благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки, а также сотрудничеству с лидерами отрасли.