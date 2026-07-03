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Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж

Аналитики «Авито» подвели итоги II квартала на рынке смартфонов. Выяснилось, что в новом сегменте заметнее всего выросли продажи бренда OnePlus, а на ресейле сильнее всего увеличились продажи vivo. При этом по объему продаж лидерство сохраняет Apple. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Новый сегмент

В новом сегменте заметнее всего выросли продажи смартфонов OnePlus — во II квартале 2026 г. их стали покупать на 87% чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — смартфоны vivo. Их продажи выросли на 14%. Топ-3 замыкают модели Honor. Эти смартфоны стали покупать чаще также на 14%.

По доле продаж традиционно лидируют смартфоны Apple — на них приходится 64% от всех проданных новых смартфонов на Авито во II квартале 2026 г. В среднем они обходились пользователям в 67 тыс. руб.Также в тройке лидеров — Samsung и Xiaomi с долями 14% и 7% соответственно. Их покупали в среднем за 53 и 30 тыс. руб. Далее следуют смартфоны Honor — на них приходится 2%, в среднем они стоили 38 тыс. руб. Топ-5 завершают OnePlus с долей также в 2%. В среднем их покупали за 51 тыс. руб.

Ресейл

На ресейле самое заметное увеличение продаж показали смартфоны vivo — их год к году стали покупать чаще на 72%. На втором месте — устройства Google. Их продажи выросли на 19%. Далее следуют Tecno с ростом продаж на 8%.

По объему продаж на первом месте также смартфоны Apple — их доля в ресейл-сегменте составила 65%. В среднем они обходились в 27 тыс. руб. Далее следуют Samsung с долей 11%, средняя цена — 19 тыс. руб. Тройку лидеров замыкают Xiaomi с 9% и средней ценой 9 тыс. руб. Затем идут смартфоны Honor — на них пришлось 2%. Их средняя цена составила 11 тыс. руб. На пятом месте — Realme, также с долей в 2%. В среднем эти смартфоны стоили 7 тыс. руб.

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«Рынок смартфонов продолжает активно развиваться как в сегменте новых устройств, так и на ресейле. Во II квартале мы увидели рост интереса к брендам, которые еще недавно занимали более нишевые позиции: продажи новых смартфонов OnePlus выросли на 87% год к году, а на вторичном рынке лидером роста стал vivo с показателем +72%. При этом Apple сохраняет лидерство по объему продаж в обоих сегментах, что говорит о стабильном спросе на устройства бренда независимо от модели покупки», — сказала Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Динамика цен

В среднем по России стоимость новых смартфонов в сравнении с предыдущим кварталом снизилась на 11%, до 56 тыс. руб. Самое заметное снижение показали смартфоны в Туле — за квартал они подешевели на 18%, до 54 тыс. руб. На 16% дешевле смартфон стали в Волгограде, средняя стоимость составила 52 тыс. руб. На 15% цена снизилась в Ярославле, до 58 0тыс. руб. При этом самая низкая средняя цена зафиксирована в Екатеринбурге — 44 тыс. руб.

Средняя стоимость смартфонов на ресейле снизилась на 5%, до 23 тыс. руб. Самое большое снижение замечено в Барнауле — на 12%, до 19 тыс. руб. На 9% дешевле стали смартфоны «с рук» в Новосибирске и Кемерово, цена снизилась до 23 и 20 тыс. руб. соответственно. Самую низкую цену в сегменте зафиксировали в Петрозаводске — она составила 17 тыс. руб.

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