Vivo представляет компактный смартфон X300 FE на российском рынке

Компания Vivo представляет на российском рынке свой новый флагманский смартфон серии X — Vivo X300 FE, отличающийся компактным минималистичным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Экран получил диагональ 6,31 дюйма. Смартфон весит 192 грамма, толщина – 7,99. X300 FE будет доступен в трех цветах — «Лунный белый», «Холодный лиловый» и «Графитовый черный».

На X300 FE можно регулировать зону покрытия и мощность вспышки в зависимости от фокусного расстояния для портретной съемки, начиная с 23 мм и заканчивая 100 мм. Лица остаются яркими и естественными, а фон — многослойным.

viv1.jpg
Vivo

Vivo X300 FE оснащен телефото-камерой 50 МП Sony с конструкцией перископа и технологией обработки изображений Magic Imaging Engine.

В смартфоне X300 FE установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. В наличии ультразвуковой дактилоскопический датчик разблокировки отпечатком пальца с мокрой ладони, батарея 6500 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно.

Vivo X300 FE защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. А сертификация SGS и стандарт защищенности обеспечивают устойчивость устройства к падениям и ударам.

Смартфон работает на ОС OriginOS 6.

Vivo X300 FE будет доступен в России в конфигурациях 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ начиная с 25 февраля 2026 г. на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и в розничной сети DNS.

