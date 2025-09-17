Lad представил модуль «ЛАД.ГОЗ» для работы с гособоронзаказом

Группа ИТ-компаний Lad анонсировала выход модуля «ЛАД.ГОЗ» для конфигурации «1С:ERP» редакции 2.5. Продукт позволяет компаниям, работающим по государственному оборонному заказу (ГОЗ), автоматизировать часть рутинных операций для работы по 275-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители Lad.

Традиционно подготовка расчетно-калькуляционных материалов (РКМ) по ГОЗ занимает значительное время: информация собирается из бухгалтерских регистров, выгружается в Excel и перерабатывается вручную в соответствии с утвержденными формами ФАС. Это трудоемкий процесс, он подвержен ошибкам и требует постоянного учета изменений в законодательстве. Модуль «ЛАД.ГОЗ» предназначен для автоматизации этой работы внутри ERP-системы.

В числе функциональных возможностей модуля: разграничение прав доступа к данным, автоматический контроль соответствия затрат статьям калькуляции и расходов, формирование документов для обоснования прогнозной цены, сбор предоставляемых данных в электронном виде, настройка автоопределения статей калькуляции ГОЗ и аналитики в «1C:ERP» 2.5, формирование базовых экономических нормативов.

При корректном ведении бухгалтерского учета РКМ создаются в системе автоматически — без дополнительных выгрузок в Excel и без необходимости специального обучения сотрудников. Вся требуемая отчетность составляется в соответствии с постановлением Правительства России № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» и обновляется.

Решение не требует масштабных доработок — модуль интегрируется в типовую конфигурацию как отдельная подсистема, что позволяет запустить его в работу в кратчайшие сроки.

«ЛАД.ГОЗ» расширяет функциональные возможности «1С:ERP» 2.5 и предоставляет компаниям, выполняющим оборонные госконтракты, инструмент, который ускоряет подготовку РКМ и помогает соблюдать нормативы без лишних затрат времени и ресурсов», — сказал Артем Ефременко, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами.