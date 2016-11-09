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Дадаян Левон

СОБЫТИЯ


09.11.2016 Как эффективно использовать возможности сервис-провайдера – опыт IBS DataFort 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дадаян Левон и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25733 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
HP Inc. 5878 1
Broadcom - VMware 2601 1
Dell EMC 5172 1
Cisco Systems 5362 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6632 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12812 1
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Apple iPhone 6 4861 1
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Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 196 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 847 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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