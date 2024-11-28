Росреестр потратит 130 миллионов на переезд в новый московский ЦОД

Росреестр выделил 130 млн руб. на поиск ЦОДа в Москве и размещение там своих сервисов.

ЦОД для Росреестра

Как стало известно CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) ищет новый ЦОД на территории Москвы, с целью разместить в нем свои веб-сервисы.

Для поиска поставщика вычислительных мощностей 29 октября 2024 г. Росреестр опубликовал тендер на сайте госзакупок. Выборы поставщика пройдут в формате аукциона, заявки на который компании смогут подать до 14 ноября 2024 г. Итоги конкурса подведут 22 ноября. За предоставление ЦОДа подрядчик получит 130 млн руб.

image by Porramate on Rawpixel.com Росреестр ищет новый ЦОД

В техническом задании к данному тендеру Росреестр указал, что новый ЦОД понадобился для повышения качества информирования граждан о деятельности ведомства.

Какой ЦОД ищут

Как следует из технического задания, Росреестр планирует разместить в ЦОДе 15 своих веб-сервисов. Для обеспечения их работы в ЦОДе арендуют северное оборудования, локально вычислительные сети передачи данных (ЛВС), платформы виртуализации и системы хранения данных (СХД).

Так, тактовая частота серверных процессоров должна быть не менее 2 ГГц на ядро. Серверы должны быть обеспечены дублированным подключением к ЛВС по стандарту Gigabit Ethernet, исключающим полную недоступность сервера при выходе из строя произвольной единицы сетевого оборудования, а также дублированным подключением к сети хранения данных со скоростью передачи не менее 4 Гбит/с, что исключает недоступность СХД при отсутствии одного из подключений.

К системе виртуализации предъявляются следующие требования: система виртуализации должна реализовывать принцип автоматического развертывания гипервизоров по сети с необходимыми настройками (auto-provisioning), обеспечивать изоляцию вычислительных процессов и аппаратных ресурсов виртуальных машин (ВМ) друг от друга, а также возможность перезапуска ВМ на иных работоспособных гипервизорах в случае выхода из строя гипервизора, на котором текущие ВМ размещались до сбоя.

Система виртуализации должна обеспечивать возможность балансировки нагрузки между гипервизорами как в ручном, так и в автоматическом режиме, а также иметь возможность создания шаблонов ВМ и создания ВМ на основе шаблонов. Предельные паспортные технические характеристики ПО гипервизора: гипервизор в составе основной системы виртуализации должен обеспечить предоставление следующего максимально возможного объема виртуальных вычислительных ресурсов на одну ВМ: vCPU, предоставляемые в одну ВМ: до 254 шт., vRAM, предоставляемая в одну ВМ: лимитов нет; vNIC, предоставляемые в одну ВМ: до 10 шт., количество паравиртуализованных устройств, предоставляемых в одну ВМ: до 28 шт., объем одного vHDD: до 2 PB.

Какой ЦОД выбирали до этого

В марте 2023 г. Росреестр опубликовал похожий тендер на поиск ЦОДа для размещения там своих веб-сервисов. Цена контракта тогда составила 256 млн руб. Победителем конкурса выбрали российского провайдера профессионального обслуживания бизнес-процессов ООО «Сервионика» (входит в холдинг «Т1»).

Уже в марте 2024 г. службе понадобились новые вычислительный мощности. Госконтракт на 342 млн руб. также взяла «Сервионика». Не исключено, что Росреестр вновь выберет именно эту компанию.