Росреестр потратит 130 миллионов на переезд в новый московский ЦОД
Росреестр выделил 130 млн руб. на поиск ЦОДа в Москве и размещение там своих сервисов.
ЦОД для Росреестра
Как стало известно CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) ищет новый ЦОД на территории Москвы, с целью разместить в нем свои веб-сервисы.
Для поиска поставщика вычислительных мощностей 29 октября 2024 г. Росреестр опубликовал тендер на сайте госзакупок. Выборы поставщика пройдут в формате аукциона, заявки на который компании смогут подать до 14 ноября 2024 г. Итоги конкурса подведут 22 ноября. За предоставление ЦОДа подрядчик получит 130 млн руб.
В техническом задании к данному тендеру Росреестр указал, что новый ЦОД понадобился для повышения качества информирования граждан о деятельности ведомства.
Какой ЦОД ищут
Как следует из технического задания, Росреестр планирует разместить в ЦОДе 15 своих веб-сервисов. Для обеспечения их работы в ЦОДе арендуют северное оборудования, локально вычислительные сети передачи данных (ЛВС), платформы виртуализации и системы хранения данных (СХД).
Так, тактовая частота серверных процессоров должна быть не менее 2 ГГц на ядро. Серверы должны быть обеспечены дублированным подключением к ЛВС по стандарту Gigabit Ethernet, исключающим полную недоступность сервера при выходе из строя произвольной единицы сетевого оборудования, а также дублированным подключением к сети хранения данных со скоростью передачи не менее 4 Гбит/с, что исключает недоступность СХД при отсутствии одного из подключений.
К системе виртуализации предъявляются следующие требования: система виртуализации должна реализовывать принцип автоматического развертывания гипервизоров по сети с необходимыми настройками (auto-provisioning), обеспечивать изоляцию вычислительных процессов и аппаратных ресурсов виртуальных машин (ВМ) друг от друга, а также возможность перезапуска ВМ на иных работоспособных гипервизорах в случае выхода из строя гипервизора, на котором текущие ВМ размещались до сбоя.
Система виртуализации должна обеспечивать возможность балансировки нагрузки между гипервизорами как в ручном, так и в автоматическом режиме, а также иметь возможность создания шаблонов ВМ и создания ВМ на основе шаблонов. Предельные паспортные технические характеристики ПО гипервизора: гипервизор в составе основной системы виртуализации должен обеспечить предоставление следующего максимально возможного объема виртуальных вычислительных ресурсов на одну ВМ: vCPU, предоставляемые в одну ВМ: до 254 шт., vRAM, предоставляемая в одну ВМ: лимитов нет; vNIC, предоставляемые в одну ВМ: до 10 шт., количество паравиртуализованных устройств, предоставляемых в одну ВМ: до 28 шт., объем одного vHDD: до 2 PB.
Какой ЦОД выбирали до этого
В марте 2023 г. Росреестр опубликовал похожий тендер на поиск ЦОДа для размещения там своих веб-сервисов. Цена контракта тогда составила 256 млн руб. Победителем конкурса выбрали российского провайдера профессионального обслуживания бизнес-процессов ООО «Сервионика» (входит в холдинг «Т1»).
Уже в марте 2024 г. службе понадобились новые вычислительный мощности. Госконтракт на 342 млн руб. также взяла «Сервионика». Не исключено, что Росреестр вновь выберет именно эту компанию.