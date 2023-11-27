Luxe Retail и FIT будут поставлять торговым сетям совместное комплексное ИТ-решение

Компании стали партнерами и объединили усилия, чтобы предложить ритейлерам совместный программный комплекс для всестороннего управления ключевыми бизнес-процессами торговли. Об этом CNews сообщили представители Luxe Retail.

На протяжении уже нескольких десятилетий Luxe Retail и FIT известны в России и странах СНГ в качестве разработчиков и поставщиков собственного программного обеспечения, а также услуг и оборудования для построения современной ИТ-инфраструктуры торгового бизнеса. За это время клиентами компаний стали многие крупные торговые сети, среди которых «Магнит», «Максидом», «Мясницкий ряд», «Айкрафт оптика», Gloria Jeans, Chanel, Marks & Spencer и др.

В ноябре 2023 г. компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Его целью является формирование совместного решения, которое целиком охватывает потребности ритейлеров в управлении важнейшими бизнес-процессами. Программные продукты в рамках решения образуют два основных взаимосвязанных контура ИТ-инфраструктуры торговой сети: управление розничными продажами и управление товародвижением.

Первый контур – это кассовая инфраструктура, которая включает в себя программу PosX для кассовых линий, программу SelfX для зон самообслуживания покупателей, централизованный кассовый менеджер PosX, программу лояльности Bonus и сервис лояльности iCOUNT для мобильных касс в торговых залах магазинов. Кассовый сервис работает в сетях любого формата и сегмента ритейла и обеспечивает максимальную пропускную способность торговых точек за счет своей производительности и скорости: чек из 10 позиций печатается на кассе за две секунды, справочник объемом 100 тысяч SKU загружается из товароучетной системы на кассы за 15-60 секунд, а кассовый менеджер обрабатывает 40 тыс. чеков из магазинов за 15 секунд.

Второй контур – это централизованная система управления товародвижением lsFusion ERP 4R, гибкая бизнес-логика которой позволяет эффективно автоматизировать сети FMCG, Fashion, DIY и Drogerie. Система обладает высокой производительностью и масштабируемостью, что позволяет при сравнительно низких требованиях к вычислительным ресурсам управлять работой до 10 тыс. торговых объектов в режиме реального времени. А отработанная технология поэтапного внедрения обеспечивает переход на lsFusion ERP 4R без остановки бизнеса и с минимизацией связанных с этим издержек.

Генеральный директор Luxe Retail Любовь Рыбакова: «Преимуществами совместного решения Luxe Retail и FIT являются, во-первых, его универсальность и применимость в любом сегменте ритейла, от модного бизнеса до сетей продуктовых супермаркетов и гипермаркетов с самым широким ассортиментом, а во-вторых, его целостный характер – возможность с помощью одного комплекса обеспечить технологическую поддержку ключевых потребностей любой торговой сети. Входящие в состав решения программные продукты двух компаний тесно интегрированы между собой, что является гарантией надежной и быстрой работы единой ИТ-инфраструктуры в магазинах, офисах и на складах ритейлера. Также подчеркну, что в качестве основы для разработки программных продуктов и мы, и наш партнер используем свободно распространяемое ПО (Linux, PostgreSQL, Java, WEB, OpenOffice), тем самым исключая лишние затраты и риски для наших клиентов».

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Luxe Retail была создана в 2001 г. и входит в число участников российского рынка цифровых решений для торговли и сферы услуг. Компания разрабатывает продукты для управления кассовой инфраструктурой, лояльностью покупателей, продажами, товародвижением, а также поставляет оборудование и оказывает сервисные услуги. В портфолио проектов компании – более 13,5 тыс. открытых магазинов для более чем 700 уникальных клиентов.

FIT с 1989 г. работает на рынке информационных технологий России, Белоруссии и Казахстана и является разработчиком и интегратором информационных систем для ритейла. Благодаря комплексному подходу к реализации проектов, в рамках которого заказчик получает не только необходимый набор информационных систем, но и специализированное оборудование (POS-системы, SCO, ТСД, этикет-принтеры и т. п.), клиентами FIT стали более 1000 розничных торговых компаний.