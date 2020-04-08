Количество пользователей мобильных приложений Alpari приблизилось к миллиону

Alpari сообщила о том, что количество трейдеров и инвесторов по всему миру, использующих для работы на внебиржевом валютном рынке мобильные приложения бренда Alpari, превысило 900 тыс. по итогам первого квартала 2020 года. Таким образом, рост востребованности этих продуктов составил 5,5% относительно результатов 2019 года. На данный момент в линейке сервисов знаменитого международного финансового бренда насчитывается четыре мобильных приложения – Alpari Invest, Alpari Options, Alpari Mobile и Alpari Mobile Analytics.

Мобильные приложения Alpari специально созданы для того, чтобы их можно было использовать в любом месте и в любое время. При этом продуманные до мельчайших подробностей интерфейсы позволяют легко и быстро воспринимать информацию, а также точно и просто координировать управление. По мнению разработчиков этих финтех-продуктов, именно эти качества являются залогом их популярности, а сложившиеся обстоятельства, требующие искать новые способы и каналы заработка, лишь подстегнули интерес к ним во многих странах мира.

Первое мобильное приложение Alpari Invest, в котором собраны все инвестиционные продукты компании, вышло в 2014 году. В 2016 линейку сервисов пополнило мобильное приложение Alpari Options, которое позволяет даже новичку быстро освоить основы трейдинга. А в 2017 году свет увидело приложение Alpari Mobile, открывающее доступ к котировкам всех основных инструментов валютного рынка, фондовым индексам, фьючерсам и акциям. И, наконец, в 2019 году создано приложение Alpari Mobile Analytics, чтобы трейдерам и инвесторам было удобнее получать актуальные экономические новости.