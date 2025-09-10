Разделы

Гуреев Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 В России создана цифровая платформа для управления испытаниями нефтегазового оборудования 1
17.06.2019 Можно ли положиться на отечественные СХД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гуреев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Рестрком 2 1
Dell EMC 5059 1
HP Inc. 5728 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 178 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 974 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4710 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11073 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10869 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1110 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9881 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11670 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2027 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7988 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25482 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1360 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11513 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
