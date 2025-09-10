Разделы

Цифровизация
|

В России создана цифровая платформа для управления испытаниями нефтегазового оборудования

Единый оператор испытаний (ЕОИ) запустил цифровую платформу, которая переводит процессы испытаний промышленного оборудования в единый цифровой контур. Решение объединяет заказчиков, производителей и владельцев испытательной инфраструктуры.

Цифровизация отрасли

Рост объема испытаний на фоне импортозамещения выявил системные проблемы: данные об испытательной инфраструктуре хранились разрозненно, процедуры дублировались, а координация занимала недели. Это тормозило внедрение новых технологий и увеличивало расходы на запуск новой продукции на рынке.

Платформа решает задачу через цифровизацию. В ней консолидированы данные об испытательных мощностях, а процессы стандартизированы и автоматизированы. Участники работают в единой системе, результаты испытаний признаются всеми сторонами, что исключает дублирование.

Технологические возможности

Автоматизация полного цикла испытаний: подача заявки, выбор площадки, заключение договора, отслеживание статусов, получение протоколов.

Каталогизация инфраструктуры: более 2000 единиц оборудования зарегистрированы и доступны онлайн.

Доска объявлений ТЭК: открытый модуль для публикации запросов на организацию испытания и изготовление опытных образцов.

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания
Цифровизация

Интеграция с LIMS и QMS: поддержка систем управления лабораторными данными и качеством. Это обеспечивает сквозной контроль — от испытаний до сертификации.

Пример применения

После аварийной поломки на заводе производителю потребовалось срочно провести испытания новой детали. Через платформу он выбрал площадку, оформил заявку и получил протокол испытаний. Сервис позволил сократить простой и оперативно вернуть оборудование в работу.

Генеральный директор ЕОИ Сергей Гуреев: «Испытания оборудования — это инструмент управления рисками и качества. Платформа переводит этот процесс в цифровой формат: все участники работают по единым правилам, результаты сопоставимы и доступны онлайн. Это ускоряет вывод технологий на рынок и делает отрасль более предсказуемой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или БПЛА-носитель

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

В России импортозаместили криостаты, необходимые для работы квантовых компьютеров

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще