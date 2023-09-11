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«Яндекс карты» создали навигацию и тематические маршруты для Переделкина

«Яндекс карты» и Дом творчества Переделкино запустили совместный проект «Между строк». Благодаря ему в городке писателей впервые появилась офлайн-навигация, которую дополнили тематические маршруты в приложении «Карт». Все это поможет гостям самостоятельно изучать Переделкино и легко находить то, что раньше можно было пропустить. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

У центрального входа в Дом творчества гостей встретит карта, где отмечены знаковые дачи, места для отдыха, любимые писателями, арт-объекты и еще много интересного. На карте есть QR-коды, ведущие на маршруты в «Яндекс картах».

Таких маршрута четыре. Первый — «Лица Переделкина». С ним можно изучить истории знаменитостей, посещавших городок: от Владимира Высоцкого до Квентина Тарантино. Второй — «Дачи Переделкина». Он поможет «заглянуть» за высокие заборы и, например, узнать, где Константин Симонов написал знаменитое стихотворение «Жди меня».

Третий маршрут — «День дачника». Сюда входят любимые места известных переделкинцев: от шумной бильярдной до пасторального огородика. Четвертый — это «Детский маршрут». Он объединяет места для приключений всей семьей. Например, дерево с ботинками и «Архилес».

Маршруты помогут спланировать прогулку по Переделкину. А уже во время нее гостям встретятся дополнительные ориентиры. На пересечении популярных тропинок, ведущих к дачам, резиденции и Дому творчества, расположены указатели. А на заборах дач можно увидеть таблички с именами известных жителей и QR-кодами, по которым можно вернуться в подборки Карт и прочитать историю места, находясь с ним рядом.

Дизайн офлайн-навигации также помогает погрузиться в особую атмосферу Переделкина. В оформлении использовали архивные фотографии, рисунки, имитирующие книжную графику, и шрифт, который отсылает к печатной эстетике эпохи оттепели. Все надписи расположены между жесткими направляющими — словно «между строк».

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«Яндекс карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать повседневные задачи. С их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в салон красоты. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.

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