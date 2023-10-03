РусБИТех Astra Linux ALD Pro
ALD Pro — это программный комплекс на базе ОС Astra Linux для централизованного управления объектами домена организаций различного масштаба. Он обладает ключевой функциональностью аналогичных зарубежных систем и позволяет обеспечить комфортный поэтапный переход на импортонезависимые ИТ-продукты. В качестве его преимуществ является возможность привычным образом администрировать парк компьютеров в организации без необходимости написания скриптов. Управление осуществляется через единый интерфейс и позволяет настраивать параметры домена, применять групповые политики, устанавливать ОС и ПО по сети и т.д. Производитель выделяет простоту внедрения отечественного ПО с последующей миграцией, удобство развертывания, отказоустойчивость и масштабируемость, а также наличие механизмов для работы с текущими доменными решениями.
|03.10.2023
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Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro
«Астра» завершили серию испытаний корректности совместной работы собственных разработок Ankey IDM и ALD Pro. Совместимость продуктов официально подтверждает сертификат, выданный в рамках програ
|16.08.2023
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ALD Pro 2.1.0 «подружили» с Microsoft
программного обеспечения, объявляет о выходе новой версии системы для управления службы каталогов – ALD Pro 2.1.0. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». ALD Pro – это инструме
|02.08.2023
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Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра»
Кроме того, реализовано внедрение программного комплекса для централизованного управления доменами ALD Pro от ГК «Астра» и отечественного офисного ПО «Мойофис». Наряду с желанием перевести всю
|24.07.2023
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ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления службой каталогов ALD Pro
ГК «Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о выходе новой версии службы каталогов – ALD Pro 2.0. Система позволяет построить домен на Linux и управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. В ALD Pro реализованы
|14.07.2023
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Подтверждена технологическая совместимость решения ALD Pro ГК «Астра» и корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA
ГК «Астра» и «Аладдин» завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов Aladdin Enterprise CA и ALD Pro. Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает, что корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA полностью контролирует подлинность учетных записей к
|26.06.2023
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«Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард
Взлет ALD Pro Группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС Astra Linux, предварительно договорилась с заказчиками о контрактах, связанных с внедрением ее продукта ALD Pr
|29.11.2022
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ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro
ГК «Астра» объявила о выходе ALD Pro версии 1.2.0, в которой реализовано более 50 улучшений, при этом 10 из них связаны с обеспечением информационной безопасности. Изменения коснулись наиболее востребованной функциональнос
|08.07.2022
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ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux
ществляет миграцию организационной структуры, пользователей и групп из Microsoft Active Directory в ALD Pro группы компаний «Астра». Решение вендора обеспечивает синхронизацию изменений на прот
|24.11.2021
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Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС
Аналог Microsoft AD под Astra Linux Как стало известно CNews, группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС AstraLinux, разработала программное решение ALD Pro для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы ката
РусБИТех замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Сивцев Илья 96 30
|Тараканов Дмитрий 36 20
|Рудевский Антон 34 19
|Яценко Вадим 19 16
|Бугрецов Антон 21 9
|Кирдяшов Федор 27 9
|Солдатов Андрей 16 7
|Мухин Денис 14 6
|Геллерман Михаил 10 5
|Синьков Кирилл 11 5
|Мылицын Роман 105 5
|Кузнецов Андрей 58 4
|Орлик Сергей 79 4
|Фоменко Алексей 6 4
|Климов Андрей 40 4
|Гуральник Павел 7 4
|Путин Владимир 2897 4
|Арефьев Андрей 36 3
|Хомутов Дмитрий 18 3
|Соснин Юрий 7 3
|Кудж Станислав 16 3
|Борисов Роман 12 2
|Тюрин Алексей 16 2
|Яценко Виктор 17 2
|Аксенов Михаил 4 2
|Шмаков Антон 17 2
|Булгаков Кирилл 71 2
|Головарян Захар 2 2
|Девянин Петр 10 2
|Агасиев Михаил 2 2
|Федосеев Евгений 3 2
|Кичко Дмитрий 57 1
|Касперская Наталья 280 1
|Турченик Алексей 1 1
|Аксенов Андрей 29 1
|Орловский Михаил 8 1
|Сафронов Виктор 4 1
|Делицин Леонид 11 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Иванов Андрей 51 1
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