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РусБИТех Astra Linux ALD Pro

РусБИТех - Astra Linux ALD Pro

ALD Pro — это программный комплекс на базе ОС Astra Linux для централизованного управления объектами домена организаций различного масштаба. Он обладает ключевой функциональностью аналогичных зарубежных систем и позволяет обеспечить комфортный поэтапный переход на импортонезависимые ИТ-продукты. В качестве его преимуществ является возможность привычным образом администрировать парк компьютеров в организации без необходимости написания скриптов. Управление осуществляется через единый интерфейс и позволяет настраивать параметры домена, применять групповые политики, устанавливать ОС и ПО по сети и т.д. Производитель выделяет простоту внедрения отечественного ПО с последующей миграцией, удобство развертывания, отказоустойчивость и масштабируемость, а также наличие механизмов для работы с текущими доменными решениями.


03.10.2023 Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro

«Астра» завершили серию испытаний корректности совместной работы собственных разработок Ankey IDM и ALD Pro. Совместимость продуктов официально подтверждает сертификат, выданный в рамках програ
16.08.2023 ALD Pro 2.1.0 «подружили» с Microsoft

программного обеспечения, объявляет о выходе новой версии системы для управления службы каталогов – ALD Pro 2.1.0. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». ALD Pro – это инструме
02.08.2023 Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра»

Кроме того, реализовано внедрение программного комплекса для централизованного управления доменами ALD Pro от ГК «Астра» и отечественного офисного ПО «Мойофис». Наряду с желанием перевести всю
24.07.2023 ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления службой каталогов ALD Pro

ГК «Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о выходе новой версии службы каталогов – ALD Pro 2.0. Система позволяет построить домен на Linux и управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. В ALD Pro реализованы

14.07.2023 Подтверждена технологическая совместимость решения ALD Pro ГК «Астра» и корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA

ГК «Астра» и «Аладдин» завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов Aladdin Enterprise CA и ALD Pro. Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает, что корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA полностью контролирует подлинность учетных записей к
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард

Взлет ALD Pro Группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС Astra Linux, предварительно договорилась с заказчиками о контрактах, связанных с внедрением ее продукта ALD Pr
29.11.2022 ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro

ГК «Астра» объявила о выходе ALD Pro версии 1.2.0, в которой реализовано более 50 улучшений, при этом 10 из них связаны с обеспечением информационной безопасности. Изменения коснулись наиболее востребованной функциональнос
08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux

ществляет миграцию организационной структуры, пользователей и групп из Microsoft Active Directory в ALD Pro группы компаний «Астра». Решение вендора обеспечивает синхронизацию изменений на прот
24.11.2021 Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС

Аналог Microsoft AD под Astra Linux Как стало известно CNews, группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС AstraLinux, разработала программное решение ALD Pro для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы ката

Публикаций - 189, упоминаний - 211

РусБИТех замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1198 181
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 195 158
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 151 139
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft 158 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 118 106
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 102 94
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 51 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 40 36
Microsoft Corporation 23953 20
Broadcom - VMware 2240 9
7519 8
Ред Софт - Red Soft 504 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 479 6
Oracle Corporation 6467 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3171 5
TrueConf - ТруКонф 352 4
Red Hat 1267 4
Системы и Технологии ГК 84 4
Yandex - Яндекс 6326 4
Intel Corporation 11844 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 246 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 8 4
Merlion iRU - Деловой офис 276 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1006 4
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 53 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 236 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 405 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 193 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 134 3
Базальт СПО - BaseALT 479 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 3
Citrix Systems 795 3
Ideco - Айдеко 48 3
AMD - Advanced Micro Devices 3972 3
Varton - Вартон ТПК - Gauss 41 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 280 3
Softline - Софтлайн 2313 3
2domains 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4454 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 5
ВсеИнструменты.ру 250 4
Газпром нефть 541 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1377 3
РЖД - Российские железные дороги 1753 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 479 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 419 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2584 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 53 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 475 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 992 2
Газпром ПАО 1210 2
Сбер - СберАвто 26 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 384 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 8 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 44 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 29 1
Полярные авиалинии 4 1
Аврора Авиакомпания 3 1
Силовые машины 88 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 29 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 3 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 141 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 52 1
Открытие ФК - Росгосстрах 313 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 15 1
Шереметьево Хэндлинг 19 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика 23 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 25 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 10 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
Вкусно — и точка 12 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Почта России ПАО 1979 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1988 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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