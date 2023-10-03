РусБИТех Astra Linux ALD Pro

ALD Pro — это программный комплекс на базе ОС Astra Linux для централизованного управления объектами домена организаций различного масштаба. Он обладает ключевой функциональностью аналогичных зарубежных систем и позволяет обеспечить комфортный поэтапный переход на импортонезависимые ИТ-продукты. В качестве его преимуществ является возможность привычным образом администрировать парк компьютеров в организации без необходимости написания скриптов. Управление осуществляется через единый интерфейс и позволяет настраивать параметры домена, применять групповые политики, устанавливать ОС и ПО по сети и т.д. Производитель выделяет простоту внедрения отечественного ПО с последующей миграцией, удобство развертывания, отказоустойчивость и масштабируемость, а также наличие механизмов для работы с текущими доменными решениями.