Подтверждена совместимость платформ ISPsystem со службой каталога ALD Pro

Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой, подтверждает совместимость службы каталога ALD Pro с платформами DCImanager, VMmanager и Clouden. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ALD Pro — корпоративная служба каталога и управления доступом на базе Linux, импортонезависимая альтернатива Microsoft Active Directory. Продукт обеспечивает централизованное управление учетными записями пользователей, компьютеров и сервисов при миграции с Windows на Linux, а также автоматизацию настройки рабочих станций в домене в соответствии с требованиями информационной безопасности.

В рамках развития экосистемы «Группы Астра» протестирована и подтверждена корректная работа платформ ISPsystem с ALD Pro:

DCImanager — российская платформа для управления физической ИТ-инфраструктурой. Позволяет в едином веб-интерфейсе управлять мультивендорным оборудованием, вести его учет и контролировать состояние. Отображает иерархию всей инфраструктуры: от дата-центров и стоек до комплектующих в серверах и на складе. Платформа отслеживает весь жизненный цикл оборудования — от закупки до списания. Интеграция с ALD Pro дает возможность администраторам DCImanager аутентифицироваться через доменные учетные записи, централизованно управлять доступом к ИТ-инфраструктуре и распределять права на основе групп каталога.

VMmanager — масштабируемая российская платформа для создания отказоустойчивой среды виртуализации. Управляет аппаратной и контейнерной виртуализацией, изолирует и абстрагирует виртуальную инфраструктуру от физической. Объединяет физические серверы и сетевые хранилища (SAN, Ceph) в единый кластер, высокую доступность обеспечивают HA-кластер, встроенное резервное копирование и микросервисная архитектура. Платформа сертифицирована ФСТЭК (четвертый класс). Подключение к ALD Pro позволяет администраторам и пользователям входить в VMmanager с доменными учетными записями, а права доступа назначать через привычные группы каталога, что упрощает администрирование и повышает безопасность.

Clouden — платформа для централизованного управления гибридной ИТ-инфраструктурой и облаками. Обеспечивает единое окно контроля, оркестрацию, многофункциональный биллинг, портал самообслуживания и встроенную BI-аналитику. Включена в Реестр отечественного ПО. Интеграция с ALD Pro позволяет администраторам Clouden проходить аутентификацию через доменные записи и централизованно управлять доступом к функциям платформы на основе групп каталога.

«Интеграция ALD Pro с DCImanager, VMmanager и Clouden — это очередной шаг к созданию бесшовной отечественной экосистемы, который позволит администраторам создать единую точку управления доступом ко всей ИТ-инфраструктуре: от физического оборудования до виртуальных сред и облаков. Хотел бы отметить, что это не просто удобство, а снижение рисков и оптимизация издержек при построении доверенной среды», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

«Мы видим, что заказчики все чаще строят корпоративную ИТ-инфраструктуру на базе отечественной экосистемы, и централизованный каталог пользователей в такой среде критичен. Подтверждение совместимости DCImanager, VMmanager и Clouden с ALD Pro дает нашим клиентам возможность не дробить систему управления доступом, а пользоваться единым источником учетных данных. Это одновременно повышает безопасность и сокращает рутину при администрировании», — сказала Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem.

Подтвержденная совместимость расширяет сценарии использования отечественных технологий при построении доверенных ИТ-инфраструктур любого масштаба — от серверных комнат до распределенных ЦОД и гибридных облаков.