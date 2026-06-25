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Функциональные возможности службы каталога ALD Pro 3.2 с длительной поддержкой стали доступны в сертифицированном исполнении

«Группа Астра» представила оперативное обновление службы каталога ALD Pro 3.2.0c в сертифицированном исполнении. Основные улучшения в этой версии нацелены на соблюдение баланса между безопасностью и удобством в соответствии с потребностями заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сертификация ФСТЭК России по второму уровню доверия позволяет применять ALD Pro в информационных системах любого класса и уровня защищенности, а также в автоматизированных системах, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, до степени «совершенно секретно» включительно. Теперь все функциональные возможности и улучшения, выпущенные ранее в несертифицированной версии, стали доступны также для заказчиков из числа операторов значимых объектов критической информационной инфраструктуры до первой категории включительно, государственных информационных систем до первого класса защищенности включительно, информационных систем персональных данных до первого уровня защищенности включительно, автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами до первого класса защищенности включительно.

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Среди ключевых нововведений — механизм плагинов для поддержки сторонних удостоверяющих центров, интеграция с PKI-инфраструктурой на базе российского центра сертификации, дополнительные параметры групповых политик для упрощения настройки безопасности и аудита в больших инфраструктурах. Надежность и производительность решения улучшены за счет оптимизации работы подсистем. Устранен ряд ограничений для упрощения работы администраторов, и добавлены новые функции, повышающие удобство веб-интерфейсов.

«Улучшения, которые появились в обновлении 3.2.0с для сертифицированного исполнения ALD Pro, упрощают администрирование ИТ-инфраструктуры, снижают нагрузку на ИТ-отдел и устраняют ряд рисков, связанных с человеческим фактором, а также повышают надежность системы и контроль за объектами сети. Это отвечает запросам заказчиков, использующих решение в важнейших информационных системах и предъявляющих повышенные требования к защите информации», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

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