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Правительство Москвы ДОНМ Москва Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина

Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина

Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина (Москва) —  профессиональное образовательное учреждение, готовящее специалистов для высокотехнологичных отраслей IT, телекоммуникаций и информационной безопасности. Обучение проходит на базе 9 и 11 классов, предлагая актуальные специальности, современную образовательную среду и возможности для карьерного старта.  

СОБЫТИЯ


29.04.2026 ГК InfoWatch и Колледж связи №54 заключили соглашение о сотрудничестве 3
05.03.2026 НТЦ ИТ «Роса» и Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов 2
19.12.2024 «Ред Софт» открыла ИТ-лабораторию в Колледже связи №54 3
01.12.2022 ГК «Астра» поддержит талантливых российских студентов стипендиями 1
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 1
03.03.2021 Лаборатории московского колледжа связи оснастят ОС Astra Linux 1
03.07.2018 Infowatch и WorldSkills Russia договорились о продвижении демонстрационного экзамена по ИБ в качестве инструмента итоговой аттестации выпускников колледжей 1
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
03.10.2014 В Москве завершилась первая кампания по записи в колледж в электронном виде 1
25.10.2007 МГТС и МФПА создают инновационно-образовательный центр 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3144 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 2
InfoWatch - Инфовотч 1193 2
Ростелеком 11015 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
МегаФон 10888 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15992 1
Ред Софт - Red Soft 1256 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 454 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 135 1
АСВТ 96 1
Почта России ПАО 2383 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Профсоюз работников связи России 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28471 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35508 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54446 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7285 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8730 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1966 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7782 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3081 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13239 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6765 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5009 1
Программный стек 252 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5212 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26151 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12951 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4416 1
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 35 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 995 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 905 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18454 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 1
Linux OS 11613 3
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 414 1
АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 257 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1629 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6350 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 811 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 199 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 329 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 496 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1819 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 1
Кирдяшов Федор 30 3
Корешков Олег 3 3
Дорофеев Евгений 6 1
Прокошев Денис 1 1
Касперская Наталья 321 1
Шохин Александр 36 1
Иванов Андрей 62 1
Овчинников Алексей 3 1
Зарубин Андрей 7 1
Глушко Дмитрий 2 1
Белов Евгений 9 1
Павлюк Иван 1 1
Сивцев Илья 176 1
Лобанов Денис 47 1
Оситис Анастасия 12 1
Кадомский Вячеслав 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 167546 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47875 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 2
Россия - СФО - Новосибирск 4911 2
Россия - ПФО - Самарская область 1598 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 754 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34077 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58174 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6839 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11865 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21884 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53861 2
Экзамены 520 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1695 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1145 2
Информатика - computer science - informatique 1207 2
Профсоюз - Профессиональный союз 293 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
Образование в России 2938 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3900 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3158 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3411 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2770 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 60 3
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 657 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 468 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 150 2
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 2
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 102 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
ТГУ - Томский государственный университет 236 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 123 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 65 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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