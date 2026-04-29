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Правительство Москвы ДОНМ Москва Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина
Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина (Москва) — профессиональное образовательное учреждение, готовящее специалистов для высокотехнологичных отраслей IT, телекоммуникаций и информационной безопасности. Обучение проходит на базе 9 и 11 классов, предлагая актуальные специальности, современную образовательную среду и возможности для карьерного старта.
СОБЫТИЯ
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Профсоюз работников связи России 9 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
|Международная академия связи - МАС 46 1
|Кирдяшов Федор 30 3
|Корешков Олег 3 3
|Дорофеев Евгений 6 1
|Прокошев Денис 1 1
|Касперская Наталья 321 1
|Шохин Александр 36 1
|Иванов Андрей 62 1
|Овчинников Алексей 3 1
|Зарубин Андрей 7 1
|Глушко Дмитрий 2 1
|Белов Евгений 9 1
|Павлюк Иван 1 1
|Сивцев Илья 176 1
|Лобанов Денис 47 1
|Оситис Анастасия 12 1
|Кадомский Вячеслав 111 1
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