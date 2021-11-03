Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48013
ИКТ 4648
Организации 3175
Ведомства 1133
Ассоциации 328
Технологии 2052
Системы 11041
Персоны 15572
Местоположение 995
Статьи 674
Пресса 481
ИАА 399
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 638
Мероприятия 559

Арбитражный суд города Москвы
Арбитражный суд Московского округа



03.11.2021 «Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество 2
02.11.2021 Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма 2
01.11.2021 ДИТ Москвы в 10 раз завысил штраф для ИТ-подрядчика 1
29.10.2021 Силовики допросили главу крупнейшей ИТ-компании России и обыскали его дом 1
27.10.2021 Россия угрожает Apple оборотным штрафом 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается 2
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа 1
21.10.2021 Samsung запретили продавать смартфоны в России 1
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 6
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 4
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому» 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 2
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
05.07.2021 «Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний 1
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 1
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 1
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 2
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 1
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 1
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 1
28.05.2021 Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок 2
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 1
17.05.2021 «Касперского» «поймали» на крупной недоимке в бюджет России. Но платить компании не придется 1
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 2
11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно 1
11.05.2021 Apple пошла в суд против властей России из-за рекордного миллиардного штрафа 2
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
27.04.2021 Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 1

Публикаций - 426, упоминаний - 527

Арбитражный суд города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7454 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8269 65
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7550 48
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1061 27
АФК Система ПАО 1579 27
Telenor 661 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2184 22
СМАРТС Компания 484 22
Т-Платформы 327 21
Воентелеком 136 21
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 223 19
Альфа-Групп - Altimo 381 17
Ростех - Ростехнологии 2248 16
Aquarius - Аквариус 400 16
Сумма Телеком - Sumtel 124 15
Крок 1490 15
Ангстрем-Т 97 14
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 219 14
Ростелеком - Связьинвест 1645 13
НКК - Национальная компьютерная корпорация 227 13
РусБИТех - ГК Astra Linux 434 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 626 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3624 11
Ланит ГК 1448 11
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 10
Microsoft Corporation 19149 9
iTeco - Ай-Теко 843 9
Питерская группа связистов 153 9
Основа Телеком 55 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1077 9
Центел - Центральный телеграф 309 8
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 8
Telia Company 752 8
Восход ФГБУ НИИ 413 8
AMD Graphics Product Group - ATI 799 8
Вартон - Varton 18 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1393 7
Meta - Facebook 3968 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 710 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 38
ПСБ - Промсвязьбанк 627 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 22
Альфа-Групп 579 19
Почта России ПАО 1737 17
ПромСвязьКапитал 65 16
Возрождение - Коммерческий банк 115 11
Promsvyaz Capital B.V. 10 9
Связной ГК 1045 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 8
Банк Зенит 160 8
Евросеть 1310 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 7
ГПБ - Газпромбанк 763 7
ТС-инжиниринг 6 6
Уралсиб Банк 416 6
Аэрофлот 567 6
Норникель - Норильский никель 242 6
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 6
Альтернатива Капитал 7 5
Assist - Ассист 157 5
Контрактфинансгрупп МФО 12 5
Национальный банк Траст 109 5
Ангстрем Инвест 9 5
ОНЭКСИМ ГК 36 5
Глобэкс банк 30 5
РЖД - Российские железные дороги 1256 4
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 4
IPOC 121 4
Trellas 17 4
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
ВТБ24 599 3
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 3
РАО ЕЭС России ПАО 179 3
Альфа-Банк 1274 3
Башнефть ПАО АНК 93 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 657 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 758 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 98 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 99
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1240 44
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 475 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1888 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7055 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2577 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1795 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 29
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 530 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2224 25
Президент Российской Федерации 1591 21
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1017 20
Правительство РФ 2451 20
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 20
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2150 13
Верховный суд Российской Федерации 279 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 12
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 123 11
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 55 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 10
Районные суды города Москвы 53 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 483 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 9
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 7
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1069 7
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 260 7
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 32 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1400 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1106 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 819 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 308 6
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 43 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1609 9
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 548 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 339 1
Единая Россия - Политическая партия 203 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 54 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 78 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 39 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 111 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2303 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11459 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3838 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1353 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1702 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9471 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 5
3G - Стандарт мобильной связи 4757 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1690 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3664 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1387 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 267 3
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2637 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 254 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 789 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 22 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 856 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место 33 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 654 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 116 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 206 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
Carrier Ethernet 29 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2822 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 49 1
Проверка контрагентов 54 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 256 1
ARM - Advanced RISC Machine 231 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 877 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 52 1
Родительский контроль 159 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 57 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 161 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 161 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 656 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 294 24
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 11
СПАРК-Интерфакс 111 7
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 36 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 6
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 259 6
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 169 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 505 5
Ковчег - система резервного копирования 29 5
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 5
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 20 5
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 24 5
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management 153 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 62 4
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 155 4
AlterOffice 16 4
НКТ - Р7-Офис 79 3
Свемел МВП - Циркон офис 8 3
Linux OS 6633 3
ВТБ Мультикарта 147 3
Apple iOS 5781 3
Новые облачные технологии - МойОфис 313 3
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 18 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1628 2
Google YouTube - Видеохостинг 2057 2
Космодром Байконур 347 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 562 2
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 41 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 68 2
Apple - App Store 2219 2
Microsoft SQL Server 1071 2
Microsoft Office 2752 2
Ростелеком - Спутник (поисковик) 6 2
Google Android 10796 2
МКА - Малые космические аппараты 15 2
Intel x86 - архитектура процессора 1208 2
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 56 2
1С:ERP Управление предприятием 206 2
Рейман Леонид 969 21
Ананьев Дмитрий 58 20
Ананьев Алексей 100 19
Путин Владимир 2153 15
Кирюшин Геннадий 63 12
Калинин Александр 113 12
Маевский Игорь 29 11
Опанасенко Всеволод 111 11
Калинин Алексей 25 11
Маевский Леонид 46 10
Евтушенков Владимир 182 9
Медведев Дмитрий 1477 8
Фролов Денис 10 8
Костыгин Дмитрий 21 7
Жупанов Андрей 8 7
Мамакин Владимир 8 7
Федоринов Сергей 23 7
Гольденберг Леонид 31 7
Волошкина Татьяна 8 7
Сердюков Анатолий 57 7
Иодко Алексей 9 7
Афанасьев Александр 20 6
Богатов Антон 76 6
Артемьев Игорь 78 6
Малис Олег 73 6
Скигин Михаил 7 6
Щеголев Игорь 677 6
Степанов Владимир 17 6
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 106 6
Малис Александр 155 6
Иванов Дмитрий 47 6
Козеренко Евгений 9 6
Шаталов Владимир 12 6
Ноготков Максим 46 6
Ройтман Евгений 35 5
Наумов Виктор 111 5
Александров Александр 19 5
Тамодин Николай 46 5
Свирский Павел 11 5
Никифоров Николай 1129 5
Россия - Российская федерация - РФ 75511 217
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24770 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26989 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10850 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1747 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 829 11
Кипр - Республика 317 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3563 11
Украина 5102 9
Нидерланды 1651 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1705 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1839 7
Казахстан - Республика 3706 7
Великобритания - Виргинские Острова 161 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 475 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1659 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2766 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11505 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 340 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9114 6
Россия - ПФО - Пензенская область 421 6
Европа 6287 6
Нидерланды - Амстердам 447 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1160 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 456 5
Россия - Сибирь 1197 5
Германия - Федеративная Республика 6502 5
Россия - ПФО - Самарская область 751 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1179 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 851 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7762 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 454 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 814 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1069 5
Россия - ДФО - Магаданская область 293 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 650 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 955 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1936 4
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 234 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 600 40
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1188 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 31
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 13
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 11
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2146 7
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 305 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3425 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 828 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 151 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 876 4
Антиимпортозамещение 6 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 95 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 3
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 3
Федеральное законодательство 291 3
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 22 3
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 2
Пиратство - Авторское право 259 2
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 7 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 186 2
Федеральный закон 53-ФЗ - О воинской обязанности и военной службе 5 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1334 2
Москва - Дом Долгоруковых - объект культурного наследия 2 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1385 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 2
Русский язык 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4749 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2529 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 78 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7808 57
Коммерсантъ - Издательский дом 722 21
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 19
Ведомости 264 11
Forbes - Форбс 531 8
Прайм - Агентство экономической информации 639 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 6
Известия ИД 182 3
РосКомСвобода 77 2
Фонтанка 15 2
Говорит Москва - радиостанция 17 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 256 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
ТНТ - Телеканал 109 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 236 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 321 2
РИА Новости 703 2
TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Regnum - Регнум 95 1
Руспрофайл 3 1
СК Пресс 12 1
Пикабу 6 1
Wikipedia - Википедия 358 1
Радио России - радиостанция 41 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
НТВ - Телекомпания 256 1
Bloomberg 882 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
ZDnet 489 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1208 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
IDC - International Data Corporation 4178 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 102 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 36 1
CNews Fast рейтинг 34 1
Медиалогия 43 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 10
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 53 5
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 164 4
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 4
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 3
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 45 3
Ростех ЦНИИТОЧМАШ - Центральный НИИ точного машиностроения 3 3
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 7 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 17 1
Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 1 1
ОИВТ РАН - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 6 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 5 1
ИТМО ФСПО - Факультет среднего профессионального образования 4 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 57 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 240 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 52 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 66 1
РАН - Российская академия наук 572 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 62 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 458 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 858 1
Олимпийские игры - Olympic Games 395 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 670 1
CNews AWARDS - награда 306 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 59 1
Микроэлектроника - международный форум 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062805, в очереди разбора - 963672.
Создано именных указателей - 48013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021