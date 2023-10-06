РусБИТех Astra Linux ГК Астра РуПост RuPost

RuPost — это почтовый сервер корпоративного класса. Помимо почты, его пользователям доступны календари, контакты и адресные книги. Система масштабируется как вертикально, так и горизонтально и подходит для организаций любого размера: от микропредприятий до крупных корпораций. Разработчик позиционирует RuPost как полнофункциональную альтернативу популярному иностранному софту, которую можно задействовать при импортозамещении.