РусБИТех Astra Linux ГК Астра РуПост RuPost
RuPost — это почтовый сервер корпоративного класса. Помимо почты, его пользователям доступны календари, контакты и адресные книги. Система масштабируется как вертикально, так и горизонтально и подходит для организаций любого размера: от микропредприятий до крупных корпораций. Разработчик позиционирует RuPost как полнофункциональную альтернативу популярному иностранному софту, которую можно задействовать при импортозамещении.
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сивцев Илья 90 27
|Рудевский Антон 35 17
|Тараканов Дмитрий 32 12
|Яценко Вадим 15 11
|Бугрецов Антон 21 9
|Мылицын Роман 103 5
|Кирдяшов Федор 23 5
|Орлик Сергей 73 4
|Мухин Денис 13 4
|Кузнецов Андрей 50 3
|Соснин Юрий 7 3
|Шмаков Антон 6 3
|Путин Владимир 2834 2
|Богомолов Ярослав 4 2
|Фоменко Алексей 6 2
|Гуральник Павел 5 2
|Солдатов Андрей 13 2
|Федосеев Евгений 3 2
|Арефьев Андрей 35 2
|Яценко Виктор 17 2
|Климов Андрей 39 2
|Геллерман Михаил 2 2
|Борматова Светлана 7 1
|Щербак Николай 2 1
|Зубряков Павел 1 1
|Фетисов Игорь 9 1
|Никитин Глеб 29 1
|Чистов Александр 2 1
|Гладков Алексей 3 1
|Аксенов Андрей 29 1
|Орловский Михаил 7 1
|Делицин Леонид 11 1
|Фролов Денис 39 1
|Строкова Анастасия 10 1
|Макарьин Сергей 13 1
|Галкин Дмитрий 25 1
|Либин Сергей 23 1
|Паршин Максим 303 1
|Давыдов Денис 39 1
|Галушкин Олег 178 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 319 1
|Ведомости 666 1
|Neowin 96 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 6
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