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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Финам ИК
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20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 4
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 3
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 2
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 1
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 1
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 2
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi 1
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны? 1
23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф» 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
24.07.2020 Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн 1
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях 1
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 1
02.07.2020 Владельцы HeadHunter продают его за $820 млн 1
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 1
15.06.2020 Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля 1
04.06.2020 Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon 1
15.05.2020 МТС вложила 9 миллиардов в собственных хозяев 1
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 1
24.03.2020 «Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда 1
17.01.2020 «Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств более $1 млн в 2020 году 1
13.01.2020 Группа «Финам» внедрила технологию распознавания документов от Smart Engines 2
09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 9
09.10.2019 Банковский бизнес будет расти за счет роботизации и работы с данными 4
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 2
26.04.2019 Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн 1
01.04.2019 Сбербанк купил Rabota.ru и ворвался на рынок, где не осталось места 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 1
11.02.2019 «Первый Бит» вышел на рынок Дальнего Востока 1

Публикаций - 618, упоминаний - 908

Финам ИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 69
VK - Mail.ru Group 2482 68
Yandex - Яндекс 4099 65
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 57
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 43
Microsoft Corporation 11017 43
АФК Система ПАО 991 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 42
Ростелеком Связьинвест 692 39
Google LLC 7128 38
Facebook 3765 27
Ситроникс - Sitronics 557 26
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 26
Альфа-Групп - Altimo 225 25
Apple Inc - Эппл Рус 7680 23
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 22
Рустелеком ТК 196 21
Rambler Group - Рамблер ГК 484 20
SAP SE 3207 20
Luxoft - Люксофт 233 18
Telenor 294 16
3727 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 15
Киевстар 256 15
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 13
Samsung Electronics 5633 12
Oracle Corporation 3331 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 12
Синтерра - Synterra 562 11
Intel Corporation 4152 10
Cisco Systems 2037 10
Telia Company 348 10
Армада 275 10
ВолгаТелеком 214 10
IBM 3527 9
Ростелеком Сибирьтелеком 299 9
HP Inc. 2898 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 9
NVision Group - Энвижн Груп 545 9
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 41
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 27
Qiwi 783 25
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 23
Альфа-Групп 318 22
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 19
РТС - Фондовая биржа 164 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 18
Евросеть 883 16
Почта России ПАО 1570 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 13
HeadHunter Group - HH Group 336 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 12
DST Global 165 12
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 11
Альфа-Банк 1123 11
Открытие ФК 538 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 11
Deutsche Bank 126 11
X5 Group - Пятерочка 559 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
X5 Group 599 10
Газпром ПАО 518 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
РВК - Российская венчурная компания 476 8
Uber 257 8
Uber Technologies 258 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Связной ГК 877 8
Яндекс.Такси 271 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 7
Visa International 1344 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 7
DST - Digital Sky Technologies 75 7
ВТБ Банк Москвы 371 7
Runa Capital 153 7
ПромСвязьКапитал 61 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 25
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 21
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Правительство Москвы 649 10
Роснано 456 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Арбитражный суд города Москвы 339 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 4
Росинфокоминвест 39 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Правительство РФ 2200 2
Администрация Президента РФ 267 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 23
Руссофт - Russoft 250 6
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 5
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 32
3G - Стандарт мобильной связи 3709 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 10
ИТ-аутсорсинг 670 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 7
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 23
Google Android 10750 14
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 14
Microsoft Windows 10 6612 12
Apple iOS 5741 11
ICQ 493 10
VK - Mail.ru Одноклассники 853 10
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 8
Microsoft Skype 1462 8
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 8
Яндекс.Маркет 439 7
Apple iPad 3263 7
LiveInternet - блог-платформа 121 7
Microsoft Dynamics CRM 386 7
Linux OS 4243 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 110 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 6
Apple - App Store 2198 6
Microsoft Dynamics 192 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Superjob 172 5
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 5
Badoo - Социальная сеть 32 4
Apple iTunes Store 568 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Baidu 178 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Microsoft Lync 272 3
Microsoft Windows XP 883 3
Cisco Jabber - Мессенджер 101 3
Uber Eats - UberEATs 28 3
Symbian OS 764 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 962 3
Myspace - социальная сеть 329 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Apple iPod 542 3
Кочетков Владислав 135 115
Делицын Леонид 94 84
Зайцева Анна 62 48
Брюквин Юрий 196 23
Путин Владимир 1820 18
Усманов Алишер 241 15
Кабаков Ярослав 17 14
Щеголев Игорь 676 13
Кусков Денис 150 12
Рейман Леонид 408 11
Мильнер Юрий 116 11
Басов Алексей 79 11
Морошкин Александр 106 10
Мамут Александр 109 9
Нигматуллин Тимур 12 9
Карачинский Анатолий 74 8
Кузовкин Алексей 69 8
Гришин Дмитрий 148 8
Шамолин Михаил 102 7
Артамонова Анна 127 7
Евтушенков Владимир 130 7
Демидов Михаил 119 7
Ким Борис 65 7
Макаров Валентин 111 7
Делицин Леонид 7 7
Иванов Сергей 170 7
Медведев Дмитрий 1433 6
Фридман Михаил 54 6
Романенко Андрей 76 6
Волож Аркадий 181 6
Смирнов Дмитрий 56 6
Солонин Сергей 82 6
Юрченко Евгений 75 6
Коренев Алексей 5 5
Изосимов Александр 90 5
Щиров Илья 26 5
Родионов Дмитрий 20 5
Мацоцкий Сергей 150 5
Солдатенков Сергей 113 5
Ананьев Алексей 88 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 343
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 44
Украина 3347 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 21
Казахстан - Республика 2621 21
Германия - Федеративная Республика 3614 19
Беларусь - Белоруссия 2081 18
Восточная Европа 1669 17
Европа 3730 17
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 14
Индия - Республика 2161 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 12
Ближний Восток 1468 11
Африка 1482 10
Франция - Французская Республика 2112 9
Россия - ПФО - Самара 1287 9
Россия - СФО - Новосибирск 1956 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Великобритания - Лондон 816 8
Бразилия - Федеративная Республика 1121 8
Великобритания - Виргинские Острова 110 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Япония 2760 7
Италия - Итальянская Республика 1371 7
Азия - Азиатский регион 1512 7
Латинская Америка 721 7
Испания - Королевство 1248 7
Европа Западная 610 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 6
Россия - Краснодар 1031 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 47
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 42
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 21
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 9
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 6
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 6
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 6
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 4
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
Русский язык 970 4
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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