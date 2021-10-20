Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Финам ИК
Инвестиционный холдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 618, упоминаний - 908
Финам ИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кочетков Владислав 135 115
|Делицын Леонид 94 84
|Зайцева Анна 62 48
|Брюквин Юрий 196 23
|Путин Владимир 1820 18
|Усманов Алишер 241 15
|Кабаков Ярослав 17 14
|Щеголев Игорь 676 13
|Кусков Денис 150 12
|Рейман Леонид 408 11
|Мильнер Юрий 116 11
|Басов Алексей 79 11
|Морошкин Александр 106 10
|Мамут Александр 109 9
|Нигматуллин Тимур 12 9
|Карачинский Анатолий 74 8
|Кузовкин Алексей 69 8
|Гришин Дмитрий 148 8
|Шамолин Михаил 102 7
|Артамонова Анна 127 7
|Евтушенков Владимир 130 7
|Демидов Михаил 119 7
|Ким Борис 65 7
|Макаров Валентин 111 7
|Делицин Леонид 7 7
|Иванов Сергей 170 7
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Фридман Михаил 54 6
|Романенко Андрей 76 6
|Волож Аркадий 181 6
|Смирнов Дмитрий 56 6
|Солонин Сергей 82 6
|Юрченко Евгений 75 6
|Коренев Алексей 5 5
|Изосимов Александр 90 5
|Щиров Илья 26 5
|Родионов Дмитрий 20 5
|Мацоцкий Сергей 150 5
|Солдатенков Сергей 113 5
|Ананьев Алексей 88 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756327, в очереди разбора - 660017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756327, в очереди разбора - 660017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru