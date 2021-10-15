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РФРИТ
Российский фонд развития информационных технологий


15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 3
28.09.2021 Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 3
03.09.2021 Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 2
28.07.2021 Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете 2
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
15.07.2021 Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда 4
01.07.2021 Малый бизнес сможет покупать российское ПО за полцены. На это выделяется 7 миллиардов 6
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
24.05.2021 РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент 1
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2
16.03.2021 «Полиматика» развивает направление Machine Learning 2
26.02.2021 Рабочая группа «Цифровые технологии» одобрила изменения правил поддержки отечественных ИТ-проектов 2
27.01.2021 «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО 3
19.01.2021 Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 1
18.11.2020 Разработчикам отечественного ПО выдадут до 300 млн рублей 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 7
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 2
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 2
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 2
18.05.2020 Минкомсвязи хочет по-крупному субсидировать онлайн-образование. Минфин раскритиковал эту идею 1
07.04.2020 Экс-директор ИТ-департамента Правительства назначен замглавы Минэкономразвития 1
14.11.2019 Российским разработчикам предлагают миллиард на внедрение «сквозных» технологий 4
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
15.11.2017 Российским разработчикам ПО предложили поддержку на 30 миллиардов 3
18.10.2017 Власти хотят запретить в госорганах иностранное ПО с нераскрытым кодом 1
03.05.2017 Минкомсвязи предлагает госкомпаниям выплачивать дань, покупая иностранное ПО 2
27.01.2017 В России с годичной задержкой появился Фонд развития ИТ 1
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 2
08.12.2016 Фонд развития ИТ Минкомсвязи в 2016 г. денег не получит 3
24.10.2016 Минкомсвязи в 10 раз урезали расходы на поддержку разработчиков ИТ 1
18.03.2016 Минкомсвязи создает фонд поддержки импортозамещения и экспорта ПО на 5 млрд 1

Публикаций - 40, упоминаний - 78

РФРИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 7
Yandex - Яндекс 4103 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Microsoft Corporation 11168 3
Автодория 37 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Национальная квантовая лаборатория 8 2
Google LLC 7177 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Oracle Corporation 3363 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Samsung Electronics 5730 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
IBM 3557 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
NtechLab - НтехЛаб 78 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Hitachi Vantara 100 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Sony 2416 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Крипто-ПРО 200 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
ОТР 135 1
Yota Devices - YD 94 1
Lexmark 63 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
Цифра ГК 116 1
Alcatel 230 1
Rex Global - China Baoli 11 1
Matller - Матллер 6 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
Локотех Ctrl2Go Factory5 6 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
РВК - Российская венчурная компания 476 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Новатэк 27 2
Иннополис Сити АО 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Транснефть 159 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 2
Газпром нефть 382 2
Роснефть НК 367 2
Северсталь ПАО 204 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Аэрофлот 493 2
Норникель - Норильский никель 178 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Газпром ПАО 524 2
Почта России ПАО 1579 2
WikiMart - Викимарт 40 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Химпром 5 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Иннополис ОАО 7 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Алроса АК 81 1
Вертолеты России 114 1
Евросеть 892 1
Связной ГК 884 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Миландр ПКК 26 1
Татнефть 114 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Правительство РФ 2208 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Президент Российской Федерации 1442 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Росинфокоминвест 39 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Роснано 456 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Мурманской области - Министерство цифрового развития Мурманской области 2 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 1
Правительство Мурманской области 16 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Правительство Республики Коми 19 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Cloud Native 19 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 40 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Linux OS 4276 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Microsoft Excel 438 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Oracle Fusion ERP 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 1
Apple Mac App Store 77 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Microsoft Word 348 1
Tizen OS - Linux 215 1
ГИС Кадры 89 1 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Linux - Debian GNU 273 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
Polymatica Analytics 3 1
Polymatica Dashboards 4 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Яндекс.Телемост 36 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Мишустин Михаил 302 7
Путин Владимир 1828 4
Никифоров Николай 1126 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Шадаев Максут 384 3
Паршин Максим 142 3
Павлов Александр 20 2
Крюков Дмитрий 11 2
Касперская Наталья 199 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Копейкин Алексей 14 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Кулешов Алексей 27 1
Зайцев Алексей 4 1
Ананьев Алексей 88 1
Васинкевич Михаил 12 1
Миклушевский Владимир 11 1
Иванов Алексей 76 1
Кривошеев Евгений 4 1
Кузьминов Илья 8 1
Григорян Гагик 7 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Никитченко Анна 6 1
Окунь Дмитрий 16 1
Никитин Евгений 10 1
Голованов Леонид 5 1
Никитин Алексей 11 1
Бойко Алексей 12 1
Руднев Александр 4 1
Патешман Александр 2 1
Федулов Владислав 58 1
Войтенко Олег 24 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Кабанов Владимир 174 1
Ротенберг Игорь 35 1
Зорин Александр 49 1
Никифорова Светлана 33 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Колесников Андрей 78 1
Комар Евгений 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - Иннополис 292 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Мурманская область 297 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Бурунди - Республика 51 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Чебоксары 158 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Камерун - Республика 25 1
Россия - Ростовская область 864 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Африка 1499 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Республика Коми 418 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Проектный офис 16 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Бизнес-акселератор 31 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Региональное законодательство 45 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Образование в России 343 1
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
РУК - Российский университет кооперации 1 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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