Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РФРИТ
Российский фонд развития информационных технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 78
РФРИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
|Мишустин Михаил 302 7
|Путин Владимир 1828 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Шадаев Максут 384 3
|Паршин Максим 142 3
|Павлов Александр 20 2
|Крюков Дмитрий 11 2
|Касперская Наталья 199 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Копейкин Алексей 14 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Зайцев Алексей 4 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Васинкевич Михаил 12 1
|Миклушевский Владимир 11 1
|Иванов Алексей 76 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Григорян Гагик 7 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Никитченко Анна 6 1
|Окунь Дмитрий 16 1
|Никитин Евгений 10 1
|Голованов Леонид 5 1
|Никитин Алексей 11 1
|Бойко Алексей 12 1
|Руднев Александр 4 1
|Патешман Александр 2 1
|Федулов Владислав 58 1
|Войтенко Олег 24 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Зорин Александр 49 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Колесников Андрей 78 1
|Комар Евгений 20 1
|Ведомости 259 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru