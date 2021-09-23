Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

UDP
User Datagram Protocol


23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 2
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 2
29.06.2021 Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США 1
08.06.2021 Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года 2
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 1
19.05.2021 Stormwall: количество DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года выросло в 30 раз 1
21.04.2021 Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus 1
30.03.2021 Прогноз: количество и мощность DDoS-атак в России в 2021 году значительно возрастет 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 2
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1
29.09.2020 ТТК представил обновленный продукт «Защита от DDoS-атак» 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 3
21.09.2020 Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews 1
08.04.2020 Система «Гарда Монитор» научилась выявлять аномальное поведение устройств в сети 1
28.02.2020 «Гарда Технологии» обновила ИБ-решение «Гарда Монитор» 1
16.12.2019 Исследование Microsoft: 44 млн пользователей используют один пароль для всех личных аккаунтов 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
12.11.2019 Больше половины DDoS-атак в сентябре организовали школьники 1
27.03.2019 «Ростелеком» сообщил о росте числа и мощности DDoS-атак на российские компании 1
07.02.2019 «Лаборатория Касперского»: Число DDoS-атак снизилось, при этом они стали сложнее 1
19.07.2018 Эксперты Positive Technologies обнаружили опасные уязвимости в роботах-пылесосах 1
25.06.2018 Cloud4Y представил новый сервис «Балансировщик нагрузки как услуга» 1
14.06.2018 Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
04.06.2018 В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео 2
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
05.03.2018 На культовый сайт программистов обрушилась крупнейшая в истории DDoS-атака 3
06.02.2018 Qrator Labs: протокол QUIC уязвим перед DDoS-атаками 4
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 1
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 1
11.07.2017 Новый троян напал на WhatsApp, Skype, Viber и Telegram. Под угрозой полмиллиарда смартфонов 1
24.05.2017 Что советует эксперт для борьбы с WannaCry 1
31.03.2017 Asus представила материнскую плату ROG Maximus IX Extreme. Фото 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 1
07.12.2016 DSCon заключила партнерское соглашение с Panasas 1
07.11.2016 Solar Security и «АМТ-Груп» разработали комплекс для защиты предприятий госсектора 1
13.09.2016 Новый Linux-троян помогает проводить DDoS-атаки 2
11.07.2016 «Смарт-Софт» представила инновационное UTM-решение 1

Публикаций - 84, упоминаний - 118

UDP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Google LLC 7161 4
Microsoft Corporation 11127 3
Cisco Systems 2049 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Telegram Group 702 2
Fortinet 287 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
SEC Consult Services 931 2
Cloudflare 50 2
Riverbed Technology 103 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Nokia Corporation 2447 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Cloud4Y 186 1
DigitalOcean 16 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Symway - Симвэй 3 1
OVH 11 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Дагомыс Телеком - Dtel.ru 2 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
TRENDnet 49 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
GitHub 412 1
Valve 124 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2732 1
Lenovo Group 1639 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Intel Corporation 4192 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Татнефть 112 1
Транснефть 159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МКС - Международная космическая станция 98 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Президент Российской Федерации 1441 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Администрация Президента РФ 269 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 18
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 11
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 4 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 311 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 2
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
Microsoft Windows 10 6659 4
Linux OS 4267 4
AMT InfoDiode 14 4
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Windows 854 2
WhatsApp Messenger 654 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Microsoft Azure AD Premium 13 1
VMware NSX Edge 1 1
Symway P2P Phone - мини-АТС 3 1
Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 17 1
Dr.Web Антивирус 194 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 4 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Microsoft Azure DDoS Protection 1 1
Webstresser DDoS-сервис 4 1
Microsoft Office 365 769 1
Intel Wi-Fi AX Module - Intel Wireless AX Module 7 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 5 1
Бифит Митигатор 1 1
Cisco SD-WAN IOS XE 1 1
Tango 23 1
Fortinet FortiGuard IPS Security Service 3 1
Fortinet AV - Fortinet Anti-Virus 2 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 1
Apple Mac 1460 1
Google Chrome - браузер 1118 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Skype 1473 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - Мини-ПК 27 1
Microsoft Bing 320 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
Путин Владимир 1828 5
Хантимиров Рамиль 12 3
Клименко Герман 31 2
Петров Сергей 51 2
Буянов Максим 3 2
Лямин Александр 59 2
Володин Вячеслав 62 2
Щеголев Игорь 676 2
Кролле Леонид 1 1
Кононов Станислав 2 1
Зайцев Георгий 5 1
Левова Ирина 18 1
Мирошниченко Иван 3 1
Мозохин Сергей 1 1
Court Tom - Корт Том 1 1
Корнеев Виталий 3 1
Шилак Ксения 28 1
Бырдин Алексей 21 1
Гореславский Алексей 4 1
Акопов Александр 5 1
Гинятуллин Роман 61 1
Волин Алексей 113 1
Казарян Карен 31 1
Киселёв Алексей 28 1
Синицын Артем 6 1
Массух Илья 192 1
Артимович Дмитрий 19 1
Федоров Алексей 40 1
Шувалов Игорь 64 1
Кулин Филипп 39 1
Климарев Михаил 46 1
Белоусов Андрей 53 1
Никифоров Николай 1126 1
Иванов Олег 124 1
Галушкин Олег 168 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Европа 3774 3
Восточная Европа 1682 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Нидерланды 976 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Специальный административный район Гонконг 552 2
Украина 3378 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Австралия - Австралийский Союз 1128 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Индия - Республика 2175 1
Германия - Ганновер 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Французская Полинезия 1 1
Греция - Греческая Республика 324 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Румыния 344 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Китай - Тайвань 593 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Канада 1307 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Образование в России 341 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Транспорт 62 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Сельское хозяйство 12 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Wikipedia - Википедия 278 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Лаборатория Артимовича 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
CeBIT 87 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765242, в очереди разбора - 668929.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще