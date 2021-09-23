Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UDP
User Datagram Protocol
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 118
UDP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Татнефть 112 1
|Транснефть 159 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
|МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|Путин Владимир 1828 5
|Хантимиров Рамиль 12 3
|Клименко Герман 31 2
|Петров Сергей 51 2
|Буянов Максим 3 2
|Лямин Александр 59 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Кролле Леонид 1 1
|Кононов Станислав 2 1
|Зайцев Георгий 5 1
|Левова Ирина 18 1
|Мирошниченко Иван 3 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Court Tom - Корт Том 1 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Шилак Ксения 28 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Гореславский Алексей 4 1
|Акопов Александр 5 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Волин Алексей 113 1
|Казарян Карен 31 1
|Киселёв Алексей 28 1
|Синицын Артем 6 1
|Массух Илья 192 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Федоров Алексей 40 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Кулин Филипп 39 1
|Климарев Михаил 46 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Иванов Олег 124 1
|Галушкин Олег 168 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|Лаборатория Артимовича 3 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2194 1
|Microsoft Security Intelligence Report 13 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 3
|VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765242, в очереди разбора - 668929.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765242, в очереди разбора - 668929.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru