«Джаз Телеком» и Uvatron объявили о партнерстве в сфере автоматизации мультимедийных и ProAV‑систем

Компания «Джаз Телеком» и российский разработчик Uvatron объявили о начале стратегического партнерства в сфере автоматизации мультимедийных и профессиональных аудиовизуальных систем. В рамках сотрудничества продукты и решения Uvatron вошли в продуктовый портфель «Джаз Телеком». Об этом CNews сообщили представители Uvatron.

Партнерство расширит возможности «Джаз Телеком» при проектировании и внедрении комплексных решений для переговорных и конференц‑залов, учебных аудиторий, ситуационных центров, диспетчерских, корпоративных и государственных объектов. Клиенты компании смогут использовать отечественную платформу управления для объединения AV, ИT и инженерного оборудования разных производителей в единую систему.

Рынок ProAV и мультимедийной инфраструктуры все активнее переходит к решениям, которые позволяют заказчикам сохранять контроль над данными и инфраструктурой, не зависеть от внешних облачных сервисов и гибко интегрировать оборудование разных производителей. На этом фоне растет востребованность современных автономных платформ управления, таких как Uvatron: они помогают создавать надежные, безопасные и масштабируемые системы автоматизации для объектов различного уровня сложности.

В сентябре 2026 г. в офисе «Джаз Телеком» состоялась рабочая встреча и техническое знакомство команды компании с решениями Uvatron. Специалисты «Джаз Телеком» изучили архитектуру платформы, рассмотрели подходы к построению систем автоматизации и убедились в гибкости и актуальности решений Uvatron для современных ProAV‑проектов. Компания планирует использовать платформу и оборудование Uvatron при реализации новых проектов, подбирая состав системы управления с учетом задач конкретного заказчика.

Единая платформа управления

Uvatron — российская автономная мультивендорная платформа для управления мультимедиа, ProAV‑оборудованием, IT и инженерной инфраструктурой. Платформа позволяет создавать единую систему управления для оборудования разных производителей, настраивать пользовательские интерфейсы и автоматизировать сценарии работы помещений.

Продуктовая линейка Uvatron включает: контроллеры управления для централизованного управления ProAV‑системами, мультимедийным оборудованием и инженерной инфраструктурой; сенсорные панели управления для переговорных, конференц‑залов, учебных аудиторий и других объектов; программируемые шлюзы для интеграции разнородного оборудования и внешних систем; программное обеспечение Uvatron и визуальные low‑code/no‑code‑инструменты для настройки логики, пользовательских интерфейсов и сценариев автоматизации.

Платформа поддерживает распространенные протоколы интеграции, включая MQTT/MQTTS, Modbus, HTTP/HTTPS, TCP/UDP, RS‑232/422/485, BACnet, KNX и SNMP. Это позволяет подключать к единой системе управления AV‑, ИT‑ и инженерное оборудование различных производителей и использовать Uvatron как в новых проектах, так и при модернизации существующей инфраструктуры.

Автономность для критичных объектов

Ключевая особенность решений Uvatron — возможность работы в закрытом локальном контуре. Логика управления и сценарии могут выполняться без обязательной привязки к внешним облачным сервисам и постоянному подключению к интернету.

Такой подход особенно актуален для объектов, где предъявляются строгие требования к конфиденциальности, информационной безопасности, устойчивости и контролю над инфраструктурой. Заказчик сохраняет возможность управлять системой локально, а интегратор получает открытый инструмент для реализации индивидуальной логики и интерфейсов без привязки к закрытой экосистеме одного производителя.

«Мы стремимся формировать портфель решений, которые позволяют нашим заказчикам строить современные и надежные мультимедийные системы с учетом требований к безопасности, автономности и масштабированию. Мы видим растущий интерес рынка к локальным системам управления, которые не зависят от облачных сервисов и позволяют интегрировать оборудование разных производителей. Платформа Uvatron дополняет наше предложение российским инструментом для управления AV, ИT и инженерной инфраструктурой. После технического знакомства с платформой мы видим возможности ее применения в проектах и готовы предлагать заказчикам гибкие сценарии автоматизации, адаптированные под задачи конкретного объекта», — отметил Евгений Горбарский, руководитель «Джаз Телеком».

«Для Uvatron партнерство с «Джаз Телеком» — это возможность расширить доступность нашей платформы для заказчиков. Мы видим, что на рынке растет запрос на автономные и открытые системы управления, которые позволяют объединять оборудование разных производителей и сохранять контроль над инфраструктурой. Уверены, что экспертиза команды «Джаз Телеком» поможет реализовывать на базе Uvatron надежные и удобные ProAV‑проекты», — отметил Виталий Яловик, CEO и сооснователь Uvatron.