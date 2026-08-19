«Гарда»: доля финансового сектора в DDoS-атаках выросла в шесть раз за второй квартал 2026 года

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, представила результаты анализа DDoS-атак во II квартале 2026 г. Исследование показало, что основной целью злоумышленников стали госсектор и финансовая отрасль: на них пришлось 36% и 33% атак соответственно. При этом доля финансового сектора за квартал выросла более чем в шесть раз – с 5% до 33%, а год к году – с 9% до 33%. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

Одновременно снизилась доля атак на отрасли, которые были среди основных целей в начале года. В телекоме показатель сократился с 32% в первом квартале до 14% во втором. Наиболее заметное снижение произошло в промышленности: ее доля упала с 19% до 1%. Для сравнения, во втором квартале 2025 года на предприятия отрасли приходилось 12% атак. На ИТ-сектор во втором квартале пришлось 12% атак, на сферу услуг – 4%. Образование, ритейл и транспорт практически выпали из поля зрения злоумышленников.

Структура DDoS-атак по типам за квартал изменилась менее значительно. Наиболее распространенными оставались UDP – 26%, TCP SYN – 25% и TCP ACK – 19%. Доля DNS amplification выросла с 7% до 11%, STUN amplification – также на четыре процентных пункта, тогда как доля TCP ACK снизилась с 25% до 19%. В годовом сравнении наиболее заметно выросли TCP ACK – с 12% до 19%, STUN amplification – на 5 п.п. и UDP – с 22% до 26%. Доля TCP NULL, напротив, сократилась до нуля.

«Во II квартале DDoS-атаки все заметнее концентрировались на отраслях, от которых напрямую зависит доступность массовых цифровых сервисов, – прежде всего на госсекторе и финансах. При этом сами атаки становятся все менее однотипными: злоумышленники комбинируют базовые UDP- и TCP SYN-нагрузки с DNS amplification, STUN amplification и другими техниками. В таких условиях компаниям важно строить защиту не вокруг отдельных сценариев, а с расчетом на быструю смену векторов и характера нагрузки. Ключевым фактором устойчивости становится способность всей инфраструктуры сохранять работоспособность при изменяющемся профиле атаки», – сказал Алексей Семенычев, руководитель отдела аналитики угроз информационной безопасности компании «Гарда».