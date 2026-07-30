Uvatron выводит на рынок устройство «2 в 1» для управления ProAV‑системами

Uvatron, российский разработчик автономной мультивендорной платформы управления ProAV и мультимедиа‑инфраструктурой, объявляет о расширении линейки контроллеров и выводе на рынок новой модели Uvatron UV4PRO‑T10. Новое устройство дополняет существующую экосистему Uvatron и предназначено для проектов, где важны компактность, интеграция функций и быстрое развертывание системы управления. Об этом CNews сообщили представители Uvatron.

Uvatron UV4PRO‑T10 — это устройство формата «2 в 1», которое объединяет в одном корпусе контроллер управления и 10,1‑дюймовую сенсорную HMI‑панель. Такой подход позволяет сократить состав оборудования на объекте, упростить монтаж и снизить общую стоимость внедрения по сравнению с использованием отдельных контроллера и панели.

Новинка ориентирована на задачи автоматизации переговорных комнат, учебных аудиторий, диспетчерских, небольших и средних AV‑пространств, а также объектов, где требуется единое компактное решение для управления мультимедийной, AV‑, ИT‑ и IoT‑инфраструктурой. Устройство построено на платформе Rockchip RK3566, работает под управлением Linux и ПО Uvatron и поддерживает визуальную low‑code/no‑code среду для настройки логики и пользовательских интерфейсов.

ПАК Uvatron UV4PRO‑T10 оснащен 10,1‑дюймовым IPS‑экраном с разрешением 1920х1200 пикселей, интерфейсом Ethernet LAN с поддержкой PoE, Wi‑Fi 2.4G/5.0G и Bluetooth 5.2. Устройство поддерживает интеграцию по протоколам MQTT/MQTTS, Modbus, HTTP/HTTPS, TCP/UDP, BACnet, SNMP и KNX, что позволяет использовать его как единый центр управления оборудованием разных производителей.

Появление Uvatron UV4PRO‑T10 расширяет продуктовую линейку Uvatron, в которую уже входят контроллеры управления, панели управления, шлюзы и программное обеспечение для создания интерфейсов, настройки логики и интеграции с внешними системами. Внутри этой линейки новая модель занимает нишу между классическими контроллерами и связкой «контроллер + отдельная панель», предлагая более компактный сценарий построения системы управления.

Устройство UV4PRO‑T10 спроектировано так, чтобы оптимизировать стартовую стоимость проекта по сравнению с конфигурациями, где контроллеры и панели используются как отдельные устройства, при этом сохраняя ключевые возможности платформы Uvatron для интеграции и управления. За счет формата «2 в 1» оно особенно интересно для проектов, где заказчику важен баланс между функциональностью, компактностью решения и бюджетом.

Программное обеспечение Uvatron включено в Единый реестр российского ПО, что дает заказчикам дополнительные преимущества при реализации проектов импортозамещения и упрощает закупки в государственном и корпоративном сегментах. Дополнительным преимуществом экосистемы Uvatron остается доступная на сайте компании база драйверов и интеграций, которая помогает ускорять внедрение решений и снижать трудозатраты на интеграцию оборудования разных производителей.

«Мы видим устойчивый спрос на компактные и экономически эффективные решения, которые при этом не ограничивают заказчика в возможностях интеграции и масштабирования. UV4PRO‑T10 — это ответ на запрос рынка на устройство, которое объединяет управление и интерфейс в одном корпусе. Для интеграторов это означает более быстрый монтаж и запуск, для заказчиков — более аккуратную архитектуру проекта и снижение совокупной стоимости внедрения. При этом устройство остается полноценной частью экосистемы Uvatron со всеми преимуществами платформенного подхода», — отметил Виталий Яловик, CEO и основатель Uvatron.

Оборудование Uvatron доступно через партнеров‑дистрибьюторов компании, что упрощает поставки, консультационную поддержку и включение решений Uvatron в текущие и будущие проекты системных интеграторов и конечных заказчиков.