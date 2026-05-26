Подтверждена совместимость Termidesk VDI и Termidesk Connect с «Роса Виртуализация»

НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, и компания «Увеон — облачные технологии», российский разработчик решений для унифицированной виртуализации рабочих мест, подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 6.1.1 и контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.3 с платформой «Роса Виртуализация» версии 4.0. Тестирование проводилось по программе и методике испытаний, в рамках которой проверялись ключевые функциональные сценарии и фиксировались результаты их прохождения. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса».

Основной частью испытаний стала проверка работы Termidesk VDI с «Роса Виртуализация». Termidesk VDI используется для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удаленной работы сотрудников. В связке с «Роса Виртуализация» решение может применяться в проектах, где заказчикам требуется отечественная платформа виртуализации, управление фондами виртуальных машин, подключение пользователей к рабочим столам и поддержка ключевых сценариев удаленной работы.

В рамках программы и методики испытаний проверялись сценарии публикации и управления фондами виртуальных рабочих мест, работа с базовыми образами, управление питанием виртуальных машин, завершение и отключение пользовательских сессий из портала администратора, корректное именование виртуальных машин, подключение периферийных устройств, работа буфера обмена, двухмониторный режим и получение IP-адресов из DHCP-пула при публикации фонда. Испытания проводились для разных протоколов удалённого доступа, включая SPICE и TERA, а также для сценариев с Astra Linux Special Edition и Windows.

По итогам тестирования подтверждена работа ряда ключевых сценариев Termidesk VDI с «Роса Виртуализация». В частности, успешно проверены перевод фонда на новую версию базового образа, откат фонда на предыдущую версию, удаление фонда, включение и выключение виртуальных машин, безопасное выключение, перезагрузка и suspend. Также подтверждена работа завершения сессий из портала администратора, корректного именования виртуальных машин фонда, переопубликования фонда без повторения уже имеющихся имен, проброса встроенной и USB-камеры, USB-гарнитуры, USB-носителя, диска и каталога, передачи файлов в виртуальную машину фонда, буфера обмена текстом и изображениями в обе стороны, двухмониторного режима и получения IP-адресов из DHCP-пула.

Дополнительно была проведена проверка Termidesk Connect с «Роса Виртуализация». В ходе тестирования были успешно выполнены установка Termidesk Connect через импорт диска виртуальной машины в формате qcow2, создание и настройка двух виртуальных машин, проверка балансировки Rapid TCP/UDP и работа HA-пары. Termidesk Connect может использоваться в инфраструктуре удаленного доступа и балансировки нагрузки, включая сценарии распределения подключений и повышения доступности сервисов.

«Для заказчиков VDI-проекты всегда связаны с высокими требованиями к стабильности всей связки: платформы виртуализации, брокера подключений, протоколов доступа и пользовательских устройств. Подтверждение совместимости Termidesk VDI и Termidesk Connect с «Роса Виртуализация» показывает, что российские решения могут использоваться вместе как практическая основа для импортонезависимой инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Для нас важно не просто заявлять совместимость, а проверять ее по конкретным сценариям, фиксировать результаты и давать заказчикам понятную технологическую базу для внедрения», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«VDI-инфраструктура эффективна только тогда, когда все ее компоненты предсказуемо работают друг с другом на уровне повседневных операций: публикации фондов, управления сессиями, подключения периферии и удаленного доступа. Совместные испытания с «Роса Виртуализация» позволяют заказчикам проектировать решения на отечественном стеке, заранее понимая подтвержденные сценарии и особенности конфигурации. Для команды Termidesk это важный шаг в расширении вариантов развертывания платформы в корпоративных и государственных инфраструктурах», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнёров «Увеон — облачные технологии».