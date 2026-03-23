DDoS нового уровня: Curator нейтрализовала длительную атаку в 2 Тбит/с на платформу онлайн-ставок

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, нейтрализовала масштабную DDoS-атаку типа UDP flood, направленную на организацию из сегмента «Онлайн-ставки». Пиковые значения объема вредоносного трафика достигали 2 Тбит/с и около 1 млрд пакетов в секунду. При этом атака сохраняла высокую интенсивность более 40 минут. Об этом CNews сообщили представители Curator.

В ходе инцидента, произошедшего в середине марта 2026 г., было зафиксировано 11 всплесков трафика, четыре из которых превышали 1 Тбит/с. Такая структура указывает на многоэтапный характер атаки и попытки поддерживать длительное интенсивное давление на инфраструктуру жертвы.

Это важное изменение: ранее в случае атак подобного масштаба пиковая интенсивность, как правило, сохранялась лишь считанные секунды. Злоумышленники экономили ресурсы и быстро прекращали высокоинтенсивное воздействие как в случае успеха атаки — уже деградировавший сервис можно поддерживать в таком состоянии меньшими объемами вредоносного трафика, — так и в случае, когда они не могли добиться своей цели, чтобы не расходовать ресурсы впустую.

В данном случае повторяющиеся пики свидетельствуют о попытках атакующих адаптировать стратегию и добиться эффекта за счет продолжительного воздействия. Несмотря на их усилия, Curator удалось эффективно нейтрализовать атаку и обеспечить непрерывную доступность защищаемого сервиса.

Как показывает статистика, масштаб DDoS-атак продолжает расти. Этот тренд во многом обусловлен снижением стоимости проведения атак: использование ИИ-инструментов и IoT-ботнетов позволило значительно удешевить генерацию вредоносного трафика — по некоторым оценкам, до 95% за последний год. В результате злоумышленники могут не только запускать атаки высокой интенсивности чаще, но и поддерживать их дольше.

«Терабитные DDoS-атаки больше не являются редкостью: применение атакующими ИИ и дешевых IoT-ботнетов значительно снизило стоимость их проведения. Как показывает данный инцидент, это меняет характер атак: злоумышленники теперь способны не только создавать пики трафика в несколько Тбит/с, но и поддерживать высокую интенсивность в течение длительного времени. Это подчеркивает необходимость использования масштабируемой и эффективной DDoS-защиты», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

Другие материалы рубрики

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
