ГК «Эшелон» и SafeTech Lab объявили о технологической интеграции Komrad Enterprise SIEM и SafeTech CA

Группа компаний «Эшелон» (разработчик отечественной системы класса SIEM) и компания SafeTech Lab (разработчик решений для построения PKI-инфраструктуры) сообщили о запуске интеграции между Komrad Enterprise SIEM и корпоративным центром сертификации SafeTech CA.

В документацию Komrad Enterprise SIEM добавлен специализированный раздел, посвящённый интеграции с SafeTech CA. Теперь пользователи могут централизованно собирать, нормализовать, анализировать и коррелировать события аудита из SafeTech CA непосредственно в консоли Komrad Enterprise SIEM. Интеграция реализована через стандартный протокол syslog, что обеспечивает надёжную, быструю и безопасную передачу событий безопасности без необходимости использования проприетарных агентов или сложных дополнительных компонентов.

Интеграция позволяет: осуществлять сбор событий аудита всех операций с цифровыми сертификатами — выпуск, отзыв, приостановка, доступ к корневым и промежуточным сертификатам, получение информации о сертификатах и другие действия; передавать подробную информацию о действиях пользователей (включая имя пользователя и IP-адрес), результатах операций (SUCCESS / ERROR) и описаниях ошибок; обеспечивать централизованный мониторинг и корреляцию событий PKI-инфраструктуры совместно с событиями из других источников (СЗИ, операционные системы, сетевое оборудование, приложения и т.д.) в единой консоли Komrad; повышать прозрачность и контролируемость критически важной инфраструктуры открытых ключей, что особенно актуально для организаций, реализующих требования по защите персональных данных, государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры.

Для настройки интеграции требуется SafeTech CA версии 3.3 и выше. В подробной инструкции, размещённой в документации Komrad, описаны шаги по конфигурации логирования в файлах logback.xml и application.yml сервиса CA Core, включая указание IP-адреса и порта сервера Komrad (по умолчанию порт 49050 UDP). После внесения изменений и перезапуска сервиса CA Core события аудита начинают поступать в Komrad в режиме реального времени.

PKI-инфраструктура является одним из ключевых элементов современной цифровой безопасности. Компрометация центра сертификации или несанкционированные операции с сертификатами могут привести к серьёзным последствиям — от несанкционированного доступа к корпоративным ресурсам до нарушения доверия ко всей цифровой среде организации. Совместное использование SafeTech CA и Komrad Enterprise SIEM позволяет перейти от разрозненного мониторинга к единому контуру обнаружения и реагирования на угрозы, связанные с жизненным циклом цифровых сертификатов.

Оба продукта являются полностью российскими разработками и имеют сертификаты ФСТЭК России по 4-му уровню доверия (Komrad Enterprise SIEM — сертификат №3498, SafeTech CA — сертификат №5032). Они включены в реестр российского программного обеспечения и активно применяются в банках, государственных структурах, на объектах КИИ и в крупных корпорациях в рамках политики импортозамещения.

«Интеграция SafeTech CA с Komrad Enterprise SIEM — важный шаг в развитии экосистемы отечественных средств защиты информации. Теперь организации получают возможность видеть события PKI-инфраструктуры в едином контуре мониторинга наравне с другими источниками, что существенно повышает зрелость процессов обнаружения и реагирования на инциденты», — отметил Александр Дорофеев, ССК, CISSP, CISA, CISM, генеральный директор компании «Эшелон Технологии».

«Безопасность PKI-инфраструктуры невозможна без полноценного аудита и оперативного анализа событий. Интеграция с ведущей российской SIEM-системой Komrad позволяет нашим заказчикам выстроить прозрачный и контролируемый контур управления цифровыми сертификатами на полностью отечественном технологическом стеке», — сказал Александр Санин, генеральный директор в SafeTech Lab.