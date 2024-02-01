Кибербезопасность PAM Privileged Access Manager Контроль и управление привилегированным доступом пользователей DAG Data Access Governance DACL Discretionary Access Control List список избирательного управления доступом, контролируемый влад
Защита от внутренних угроз — важнейший пласт кибербезопасности, ведь большинство инцидентов по статистике относится именно к этой категории. Сотрудники по ошибке или со злым умыслом могут компрометировать чувствительные данные своей организации. Этот риск еще выше для привилегированных пользователей — то есть тех, у кого есть расширенный доступ к информационным системам организации, сетевой инфраструктуре и конфиденциальным сведениям. Как правило это администраторы информационных систем, а также внешние подрядчики (например, поставщики новых приложений). За счет широких полномочий они могут изменять конфигурацию информационных систем или оборудования, отключать системы безопасности, использовать конфиденциальную информацию.
Для контроля доступа привилегированных пользователей к информационным системам организации используется такое ИБ решение как PAM-система (Privileged Access Management). Оно позволяет выдавать гранулированный доступ для привилегированных сотрудников — минимально достаточные полномочия для выполнения рабочих задач. Объем полномочий определяется регламентом организации и настроенными правилами подключения. Другая важная функция —контроль действий пользователей в течение всей рабочей сессии. Через веб интерфейс администратора можно наблюдать происходящее в режиме реального времени или посмотреть в формате видео уже завершенную сессию: PAM фиксирует весь трафик. Если инцидент все же произошел и необходимо расследование, можно выгрузить запись и передать специалистам на изучение.
По сути, PAM-решения реализуют сценарий атаки «человек посередине» (MITM, Man in the middle) — система устанавливается в сети между пользователем и ресурсом, к которому пользователю нужен доступ. PAM становится промежуточным звеном: перехватывает трафик и для пользователя представляется целевым ресурсом, а для ресурса — пользователем. В случае с реальной атакой при такой подмене сообщений выполняются несанкционированные действия, PAM-решения же преследуют благие цели: держать под контролем работу администраторов и предотвращать нарушения.
- DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных
- IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными
|01.02.2024
|
Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем
пользователей к информационным системам организации используется такое ИБ решение как PAM-система (Privileged Access Management). Оно позволяет выдавать гранулированный доступ для привилегиров
|27.12.2023
|
Разработчик NGR Softlab получил сертификат ФСТЭК на продукт класса PAM Infrascope
ов из самых разных отраслей». Разработчики NGR Softlab оснастили продукт рядом функций: автоматизация привилегированных задач, которая позволяет выстраивать сложные схемы использования решения класса PAM; выстраивание гибких политик при обращении пользователей к базам данных с применением списков разрешенных и запрещенных команд с ведением логирования всех действий; журналирование доступа к
|18.10.2023
|
Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9
Отечественное решение Indeed PAM теперь можно установить не только на Windows, но и на любой дистрибутив Linux с поддержкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид»
|22.08.2023
|
СКДПУ НТ прошел оценку уровня надежности компанией «Акстел-безопасность»
Флагманская РАМ-система (Privileged Access Management) контроля доступа привилегированных пользователей СКДПУ НТ компа
|25.05.2023
|
Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве
мплекса СКДПУ НТ. Компания существует с 2014 г. и занимает более 50% российского рынка PAM-решений (Privileged Access Management). На начало 2023 г. заказчики «Айти бастион» – более 180 российс
|24.04.2023
|
Indeed Privileged Access Manager сертифицирован ФСТЭК России
тных сотрудников, подрядчиков). Сертификат соответствия ФСТЭК России №4667 подтверждает, что Indeed PAM соответствует требованиям, установленным в документах: «Требования о защите информации, н
|31.01.2023
|
Консалтинг в IdM: намечаем дорожную карту
, что должен? Кто это контролирует? А ведь внешние пользователи зарегистрированы в IdM, ходят через PAM и имеют возможность выкладывать файлы в неструктурированные хранилища. Кто за этим следит
|12.08.2022
|
ГК «Астра» подготовила учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом»
В научно-техническом издательстве «Горячая линия — Телеком» вышло учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом», подготовленное сотрудниками научного департамента ГК «Астра». В издании рассматриваются основы пользовательской работы и администрирования управления доступом отечественно
|25.07.2022
|
Что заменит зарубежные решения класса PAM?
PAM: доверяй, но проверяй Для борьбы с такими рисками существует класс систем, получивший название Privileged Access Management (PAM). Их именуют также системами контроля привилегированных пол
|01.12.2021
|
Выпущена новая версия Fudo PAM
Fudo Security, разработчик решений для управления привилегированным доступом и реализации принципов нулевого доверия, объявила о выпуске нового релиза системы Fudo PAM. С выходом версии 5.1 заказчики получают расширенную функциональность PAM, включая смену паролей кластера, аутентификацию на основе сертификатов, подробный мониторинг активности в шл
|22.11.2021
|
«Тринити» заключила партнерское соглашение с Fudo Security
«Тринити» подписала партнерское соглашение с Fudo Security, разработчиком решений класса Privileged Access Management (PAM) для мониторинга, контроля и записи действий привилегирован
|13.08.2021
|
Fudo Security объявляет о выходе Fudo PAM версии 5
Fudo Security объявила о значительном расширении функционала своего решения PAM. С выпуском Fudo Five компания Fudo предлагает корпоративным заказчикам полный набор функ
|01.05.2020
|
Полнофункциональный FUDO PAM прошел сертификацию для использования в Белоруссии
FUDO PAM 4.2 компании Oberig IT успешно прошел сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при президенте Белоруссии. Получение сертификата подтверждает, что FUDO PAM соответствует всем тр
|11.02.2020
|
Корпорация МСП и «Инфосистемы джет» реализовали совместный проект по защите активов от инсайдерских угроз
ной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Платформа класса Privileged Access Management (PAM) обеспечивает контроль доступа и отслеживает действия систе
|20.03.2019
|
«Управляющая компания ЕПК» внедрила Indeed PAM
«Индид» (Indeed) объявила о завершении пилотного проекта по внедрению централизованного комплекса управления доступом привилегированных пользователей Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в «Управляющей компании ЕПК». В структуру группы компаний ЕПК входят двеять предприятий с общей численностью сотрудников 8,5 тыс. человек. Поэтому вопросы о безопасности, контроле и защите
|21.12.2018
|
Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory
выпустила обновлённую версию решения для контроля привилегированных пользователей Zecurion PAM 2.0 (Privileged Access Management). В новой версии расширена поддержка Active Directory, добавлен
|28.11.2018
|
«Индид» выпустил специализированное ПО Indeed Privileged Access Manager
«Индид» объявил о выпуске программного продукта Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для устранения рисков, связанных с привилегированным доступом. Система позволяют решать такие проблемы, как отсутствие контроля за административными и служебными учетными записями; невозмо
|20.11.2018
|
«Индид» представила Indeed Privileged Access Manager
ацию сотрудников при доступе к привилегированным учетным записям. Специализированные системы класса Privileged Access Management используются для устранения рисков, связанных с привилегированны
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Пудов Дмитрий 32 8
|Грудинин Дмитрий 9 6
|Раевский Алексей 76 6
|Янкин Андрей 31 5
|Ковалев Александр 158 4
|Прахов Максим 6 4
|Михеев Дмитрий 35 4
|Бочкарев Сергей 38 4
|Коростелев Павел 24 4
|Родин Константин 19 4
|Шерстобитов Сергей 54 3
|Бондарь Дмитрий 28 3
|Васильев Дмитрий 59 3
|Ежов Василий 39 3
|Губанов Юрий 5 3
|Шадаев Максут 810 3
|Натрусов Артем 249 3
|Новожилов Александр 21 3
|Лукашкин Сергей 26 2
|Наумов Евгений 33 2
|Груздев Сергей 45 2
|Черноволенко Сергей 34 2
|Паршин Максим 312 2
|Врацкий Андрей 93 2
|Попов Сергей 121 2
|Ульянов Николай 76 2
|Мылицын Роман 106 2
|Ульянычев Матвей 19 2
|Урусов Виктор 88 2
|Хомутов Дмитрий 21 2
|Сюртукова Екатерина 9 2
|Девянин Петр 10 2
|Чаркин Евгений 272 2
|Демидов Сергей 106 2
|Никитин Сергей 53 2
|Заикин Андрей 29 2
|Рустамов Рустам 318 2
|Степанюк Михаил 55 2
|Shapiro Pam - Шапиро Пэм 2 2
|Романов Михаил 31 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1270589, в очереди разбора - 817608.
Создано именных указателей - 138308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.