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Кибербезопасность PAM Privileged Access Manager Контроль и управление привилегированным доступом пользователей DAG Data Access Governance DACL Discretionary Access Control List список избирательного управления доступом, контролируемый влад

Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад

Защита от внутренних угроз — важнейший пласт кибербезопасности, ведь большинство инцидентов по статистике относится именно к этой категории. Сотрудники по ошибке или со злым умыслом могут компрометировать чувствительные данные своей организации. Этот риск еще выше для привилегированных пользователей — то есть тех, у кого есть расширенный доступ к информационным системам организации, сетевой инфраструктуре и конфиденциальным сведениям. Как правило это администраторы информационных систем, а также внешние подрядчики (например, поставщики новых приложений). За счет широких полномочий они могут изменять конфигурацию информационных систем или оборудования, отключать системы безопасности, использовать конфиденциальную информацию.

Для контроля доступа привилегированных пользователей к информационным системам организации используется такое ИБ решение как PAM-система (Privileged Access Management). Оно позволяет выдавать гранулированный доступ для привилегированных сотрудников — минимально достаточные полномочия для выполнения рабочих задач. Объем полномочий определяется регламентом организации и настроенными правилами подключения. Другая важная функция —контроль действий пользователей в течение всей рабочей сессии. Через веб интерфейс администратора можно наблюдать происходящее в режиме реального времени или посмотреть в формате видео уже завершенную сессию: PAM фиксирует весь трафик. Если инцидент все же произошел и необходимо расследование, можно выгрузить запись и передать специалистам на изучение.

По сути, PAM-решения реализуют сценарий атаки «человек посередине» (MITM, Man in the middle) — система устанавливается в сети между пользователем и ресурсом, к которому пользователю нужен доступ. PAM становится промежуточным звеном: перехватывает трафик и для пользователя представляется целевым ресурсом, а для ресурса — пользователем. В случае с реальной атакой при такой подмене сообщений выполняются несанкционированные действия, PAM-решения же преследуют благие цели: держать под контролем работу администраторов и предотвращать нарушения.


01.02.2024 Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем

пользователей к информационным системам организации используется такое ИБ решение как PAM-система (Privileged Access Management). Оно позволяет выдавать гранулированный доступ для привилегиров
27.12.2023 Разработчик NGR Softlab получил сертификат ФСТЭК на продукт класса PAM Infrascope

ов из самых разных отраслей». Разработчики NGR Softlab оснастили продукт рядом функций: автоматизация привилегированных задач, которая позволяет выстраивать сложные схемы использования решения класса PAM; выстраивание гибких политик при обращении пользователей к базам данных с применением списков разрешенных и запрещенных команд с ведением логирования всех действий; журналирование доступа к
18.10.2023 Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9

Отечественное решение Indeed PAM теперь можно установить не только на Windows, но и на любой дистрибутив Linux с поддержкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид»
22.08.2023 СКДПУ НТ прошел оценку уровня надежности компанией «Акстел-безопасность»

Флагманская РАМ-система (Privileged Access Management) контроля доступа привилегированных пользователей СКДПУ НТ компа
25.05.2023 Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве

мплекса СКДПУ НТ. Компания существует с 2014 г. и занимает более 50% российского рынка PAM-решений (Privileged Access Management). На начало 2023 г. заказчики «Айти бастион» – более 180 российс
24.04.2023 Indeed Privileged Access Manager сертифицирован ФСТЭК России

тных сотрудников, подрядчиков). Сертификат соответствия ФСТЭК России №4667 подтверждает, что Indeed PAM соответствует требованиям, установленным в документах: «Требования о защите информации, н
31.01.2023 Консалтинг в IdM: намечаем дорожную карту

, что должен? Кто это контролирует? А ведь внешние пользователи зарегистрированы в IdM, ходят через PAM и имеют возможность выкладывать файлы в неструктурированные хранилища. Кто за этим следит
12.08.2022 ГК «Астра» подготовила учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом»

В научно-техническом издательстве «Горячая линия — Телеком» вышло учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом», подготовленное сотрудниками научного департамента ГК «Астра». В издании рассматриваются основы пользовательской работы и администрирования управления доступом отечественно
25.07.2022 Что заменит зарубежные решения класса PAM?

PAM: доверяй, но проверяй Для борьбы с такими рисками существует класс систем, получивший название Privileged Access Management (PAM). Их именуют также системами контроля привилегированных пол
01.12.2021 Выпущена новая версия Fudo PAM

Fudo Security, разработчик решений для управления привилегированным доступом и реализации принципов нулевого доверия, объявила о выпуске нового релиза системы Fudo PAM. С выходом версии 5.1 заказчики получают расширенную функциональность PAM, включая смену паролей кластера, аутентификацию на основе сертификатов, подробный мониторинг активности в шл
22.11.2021 «Тринити» заключила партнерское соглашение с Fudo Security

«Тринити» подписала партнерское соглашение с Fudo Security, разработчиком решений класса Privileged Access Management (PAM) для мониторинга, контроля и записи действий привилегирован
13.08.2021 Fudo Security объявляет о выходе Fudo PAM версии 5

Fudo Security объявила о значительном расширении функционала своего решения PAM. С выпуском Fudo Five компания Fudo предлагает корпоративным заказчикам полный набор функ
01.05.2020 Полнофункциональный FUDO PAM прошел сертификацию для использования в Белоруссии

FUDO PAM 4.2 компании Oberig IT успешно прошел сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при президенте Белоруссии. Получение сертификата подтверждает, что FUDO PAM соответствует всем тр
11.02.2020 Корпорация МСП и «Инфосистемы джет» реализовали совместный проект по защите активов от инсайдерских угроз

ной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Платформа класса Privileged Access Management (PAM) обеспечивает контроль доступа и отслеживает действия систе
20.03.2019 «Управляющая компания ЕПК» внедрила Indeed PAM

«Индид» (Indeed) объявила о завершении пилотного проекта по внедрению централизованного комплекса управления доступом привилегированных пользователей Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в «Управляющей компании ЕПК». В структуру группы компаний ЕПК входят двеять предприятий с общей численностью сотрудников 8,5 тыс. человек. Поэтому вопросы о безопасности, контроле и защите
21.12.2018 Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory

выпустила обновлённую версию решения для контроля привилегированных пользователей Zecurion PAM 2.0 (Privileged Access Management). В новой версии расширена поддержка Active Directory, добавлен

28.11.2018 «Индид» выпустил специализированное ПО Indeed Privileged Access Manager

«Индид» объявил о выпуске программного продукта Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для устранения рисков, связанных с привилегированным доступом. Система позволяют решать такие проблемы, как отсутствие контроля за административными и служебными учетными записями; невозмо
20.11.2018 «Индид» представила Indeed Privileged Access Manager

ацию сотрудников при доступе к привилегированным учетным записям. Специализированные системы класса Privileged Access Management используются для устранения рисков, связанных с привилегированны

Публикаций - 195, упоминаний - 258

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 692 29
АйТи Бастион - IT Bastion 82 21
Microsoft Corporation 24016 19
ИКС - Гарда ГК - Бастион 105 18
АйТи 1331 18
Cisco Systems 5001 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4503 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1256 12
Oracle Corporation 6498 12
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 30 11
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 139 11
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 374 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1028 10
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 49 9
Softline - Софтлайн 2367 8
IBM - International Business Machines Corp 9337 8
Ростелеком 10663 8
InfoWatch - Инфовотч 962 7
SAP SE 5093 7
7605 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 863 7
Код Безопасности 530 7
Broadcom - VMware 2251 6
One Identity 10 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 246 6
Red Hat 1269 5
Fortinet 359 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10676 5
Информзащита 699 5
Газинформсервис - ГИС 153 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 234 5
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ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 95 4
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2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 245 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2608 7
РЖД - Российские железные дороги 1773 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 374 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 397 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 363 3
Интеррос - Росбанк АКБ 586 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6489 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6769 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1419 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 347 2
ПГК - Первая грузовая компания 177 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 108 2
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Абсолют Банк 210 2
FM Logistic - ФМ Ложистик 12 2
Русагро Группа Компаний 249 2
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Microsoft Windows 14970 22
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 195 18
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NGR Softlab - Dataplan 24 9
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 19 9
Microsoft Exchange 1373 8
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CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 324 7
Zecurion DLP 51 5
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1044 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 4
2Test Профишкаф 1 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 15 4
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 213 4
Microsoft Office 365 894 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 836 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 977 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 430 4
Microsoft Skype 2009 4
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 787 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 877 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 460 4
Zecurion Zlock DLP Device Control 78 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 243 3
Пудов Дмитрий 32 8
Грудинин Дмитрий 9 6
Раевский Алексей 76 6
Янкин Андрей 31 5
Ковалев Александр 158 4
Прахов Максим 6 4
Михеев Дмитрий 35 4
Бочкарев Сергей 38 4
Коростелев Павел 24 4
Родин Константин 19 4
Шерстобитов Сергей 54 3
Бондарь Дмитрий 28 3
Васильев Дмитрий 59 3
Ежов Василий 39 3
Губанов Юрий 5 3
Шадаев Максут 810 3
Натрусов Артем 249 3
Новожилов Александр 21 3
Лукашкин Сергей 26 2
Наумов Евгений 33 2
Груздев Сергей 45 2
Черноволенко Сергей 34 2
Паршин Максим 312 2
Врацкий Андрей 93 2
Попов Сергей 121 2
Ульянов Николай 76 2
Мылицын Роман 106 2
Ульянычев Матвей 19 2
Урусов Виктор 88 2
Хомутов Дмитрий 21 2
Сюртукова Екатерина 9 2
Девянин Петр 10 2
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Демидов Сергей 106 2
Никитин Сергей 53 2
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Степанюк Михаил 55 2
Shapiro Pam - Шапиро Пэм 2 2
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Россия - РФ - Российская федерация 132198 140
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50874 22
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Россия - СФО - Томская область - Томск 835 15
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 614 15
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1056 15
Европа 21331 8
Индия - Bharat 5240 8
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Ближний Восток 2839 5
Германия - Федеративная Республика 12375 5
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Европа Восточная 3020 4
Израиль 2664 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 829 3
Америка Латинская 1756 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13105 3
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Польша - Республика 1907 3
Россия - СФО - Новосибирск 3931 2
Земля - планета Солнечной системы 10112 2
Япония 13104 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1343 2
Европа Западная 1418 2
Нидерланды 3406 2
Америка Северная 3135 2
Испания - Королевство 3654 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3475 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1133 2
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