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Полнофункциональный FUDO PAM прошел сертификацию для использования в Белоруссии

Безопасность Новости поставщиков

FUDO PAM 4.2 компании Oberig IT успешно прошел сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при президенте Белоруссии.

Получение сертификата подтверждает, что FUDO PAM соответствует всем требованиям технического регламента и законодательным требованиям Белоруссии и может безопасно применяться в белорусских компаниях.

FUDO PAM – полнофункциональное и простое в использовании решение для контроля действий привилегированных пользователей (администраторов, внешних подрядчиков) на важных и критических системах в режиме удаленного доступа. FUDO PAM позволяет обеспечить защищенное хранение и управление паролями, выполнять логирование и видеозапись сессий, полнотекстовый поиск, поведенческий анализ и автоматическую блокировку нежелательных действий.

«Благодаря активной работе Oberig-IT за последние два года было успешно реализовано более 20 проектов и FUDO PAM зарекомендовал себя на рынке как продукт, объединяющий в себе всю требуемую функциональность систем класса PAM с простой использования и лучшей стоимостью владения. Важно отметить фокус вендора на работу с рынком стран СНГ, понимание его потребностей. Так, учитывая важность контроля эффективности и корректности работы удаленных пользователей, а также ограниченность бюджетов в текущей форс-мажорной ситуации, в FUDO смогли быстро отреагировать и предложить более доступные виды подписок сроком на три и шесть месяцев», – сказал Максим Прахов, директор по развитию бизнеса в СНГ и странах Балтии компании Oberig IT.

«FUDO PAM является одним из флагманских продуктов в нашем портфеле, на которое мы делаем ставку совместно с партнерами – ведущими компаниями-интеграторами Белоруссии, поэтому сертификация является закономерным шагом. Обладая высоким уровнем технической компетенции и экспертизы, мы готовы делиться с заказчиками и партнерами своим обширным опытом, проводить удаленные тестирования и внедрения, обучать пользователей», – отметил Сергей Ставер, директор по развитию бизнеса в Восточной Европе компании Oberig IT.

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