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Advent International IDEMIA Safran MorphoWave
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.11.2016
|Safran представил биометрические терминалы MorphoWave для бесконтактного доступа 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Advent International и организации, системы, технологии, персоны:
|Thales Group 143 1
|Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
|Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 1
|Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 1
|Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 1
|Франция - Французская Республика 8177 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Земля - планета Солнечной системы 10865 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.