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Advent International IDEMIA Safran MorphoWave

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.11.2016 Safran представил биометрические терминалы MorphoWave для бесконтактного доступа 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Advent International и организации, системы, технологии, персоны:

Thales Group 143 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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