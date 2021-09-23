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TCP
Transmission Control Protocol
Протокол управления передачей
TCP/IP
Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде


23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 1
20.09.2021 «Вконтакте» ускорилась в два раза — социальная сеть объявила о масштабном переезде на новый сетевой протокол 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 2
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
16.07.2021 Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 1
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 2
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 2
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
29.06.2021 Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США 1
22.06.2021 «Вымпелком» и Generations приступили к отбору проектов в области персональной безопасности 1
08.06.2021 Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года 2
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 1
04.06.2021 Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
18.05.2021 Выручка Stormwall выросла на 40% по итогам 2020 года 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 2
26.04.2021 Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 1
21.04.2021 Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus 1
30.03.2021 Прогноз: количество и мощность DDoS-атак в России в 2021 году значительно возрастет 1
25.03.2021 Популярное ПО для обучения на карантине позволяет захватывать ПК учителя и учеников 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 2
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру 1
30.12.2020 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей 1
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1
11.12.2020 Три десятка «дыр» в открытых ПО-стеках сделали беззащитными миллионы устройств интернета вещей 1
29.11.2020 Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 1
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
28.10.2020 На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация 1
08.10.2020 Червь-криптомайнер научился красть пароли из компьютеров под Linux 1
30.09.2020 Кибершпионы взломали множество аккаунтов сотрудников правительства США 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 2
21.09.2020 Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 3
21.08.2020 Гибридный ботнет для Windows научился захватывать Linux-системы 2
20.08.2020 В Москве строится ИТ-система для жалоб предпринимателей на власти 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 1

Публикаций - 298, упоминаний - 421

TCP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 22
Google LLC 7135 20
SEC Consult Services 929 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 12
Intel Corporation 4158 11
Huawei 2727 11
Cisco Systems 2037 9
Apple Inc - Эппл Рус 7685 8
IBM 3530 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 6
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
Siemens AG - Сименс Россия 646 4
Amazon Inc - Amazon.com 1469 4
Red Hat 665 4
TRENDnet 49 4
Telegram Group 702 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Qrator Labs 89 3
Oracle Corporation 3333 3
GitHub 412 3
SAS Institute 596 3
D-Link 189 3
Fortinet 286 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 3
Yandex - Яндекс 4100 3
ZTE Corporation 549 2
VMware 1829 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
ZyXEL Communications 168 2
Крок 1219 2
Lenovo Group 1636 2
Twitter 2204 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Schneider Electric 408 2
SUSE 167 2
Samsung Electronics 5641 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Транснефть 159 2
Royal Dutch Shell - Шелл 72 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Qiwi 783 2
S7 Airlines 79 1
Aldo Coppola 2 1
Airbus Group 71 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Сконтел 7 1
Аэроклуб 13 1
Sheraton - Шератон 7 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
PwC Россия 6 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 1
Mazak - Ямазаки Мазак 2 1
Скайсофт Виктори 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Wildberries 128 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Уралсиб Банк 389 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Avito - Авито 171 1
Альфа-Банк 1123 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 42
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 40
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 24
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 15
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 15
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 10
UDP - User Datagram Protocol 84 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 8
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 7
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 6
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Kubernetes 307 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 5
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 4
Linux OS 4249 28
Microsoft Windows 10 6622 23
Google Android 10750 14
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 10
AWS - Amazon Web Services 568 9
Apple iOS 5741 8
Microsoft Azure 1171 7
Apple macOS 922 7
Microsoft Windows 851 6
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 6
Java - Язык программирования 1169 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 5
Microsoft Office 365 769 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 4
AMT InfoDiode 14 4
Linux - Debian GNU 272 4
SQL - Язык программирования 432 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 4
Google Chrome - браузер 1117 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 3
Microsoft SQL Server 790 3
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Microsoft Windows PowerShell 94 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple macOS X 901 3
Apache HTTP Server 222 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Apple - App Store 2198 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Зайцев Михаил 145 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Гинятуллин Роман 61 3
Хантимиров Рамиль 12 3
Галушкин Олег 168 2
Галайко Ярослав 2 2
Jin Richard - Цзинь Ричард 2 2
Карпов Илья 27 2
Шилак Ксения 28 2
Лямин Александр 59 2
Кулин Филипп 39 2
Климарев Михаил 46 2
Залманов Дмитрий 22 2
Дуров Павел 216 2
Путин Владимир 1821 2
Водясов Алексей 97 2
Рустамов Рустам 169 2
Захарченко Антон 6 1
Ройфман Роман 14 1
Соколов Дмитрий 45 1
Новожилова Варвара 3 1
Федечкин Эдуард 32 1
Родионов Михаил 40 1
Мариничев Дмитрий 21 1
Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
Макаров Игорь 5 1
Приходько Сергей 23 1
Алексеев Олег 17 1
Кабанов Владимир 174 1
Иванов Олег 124 1
Навальный Алексей 58 1
Миньковский Михаил 21 1
Синицын Артем 6 1
Козлов Иван 21 1
Блинов Михаил 73 1
Авезова Яна 10 1
Артимович Дмитрий 19 1
Евсин Александр 10 1
Гавриченков Артем 8 1
Чумаченко Константин 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 16
Германия - Федеративная Республика 3618 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 7
Европа 3736 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Япония 2771 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Специальный административный район Гонконг 547 3
Италия - Итальянская Республика 1377 3
Восточная Европа 1674 3
Южная Корея - Республика 1454 3
Индия - Республика 2165 3
Китай - Тайвань 589 2
Украина 3353 2
Россия - Смоленск 234 2
Россия - Новороссийск 140 2
США - Сан-Хосе 109 2
Нидерланды 971 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Казахстан - Республика 2622 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Земля - планета Солнечной системы 858 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 2
Сингапур - Республика 808 2
Ближний Восток 1471 2
Африка 1486 2
Россия - Севастополь 420 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Европа Западная 611 1
Россия - Орёл 214 1
Египет - Арабская Республика 367 1
Россия - Астрахань 240 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 2
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
Whitebox 3 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Транспорт 62 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Вторая мировая война 256 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 3
За Телеком - telegram-канал 37 2
Wikipedia - Википедия 275 1
FT - Financial Times 246 1
The Register 338 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Ars Technica 227 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
ThreatPost 9 1
Лаборатория Артимовича 3 1
Сноб 7 1
GizmoChina 77 1
Regnum - Регнум 4 1
IDC - International Data Corporation 2711 5
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2189 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
Juniper Research 278 1
SimilarWeb 24 1
TechTarget 8 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 1
W3Techs 10 1
Avast Threat Labs 9 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
РАН - Российская академия наук 316 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Oracle OpenWorld 36 1
CeBIT 84 1
Fortinet Security Day 8 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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