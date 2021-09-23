Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TCP
Transmission Control Protocol
Протокол управления передачей
TCP/IP
Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 298, упоминаний - 421
TCP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Михаил 145 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Гинятуллин Роман 61 3
|Хантимиров Рамиль 12 3
|Галушкин Олег 168 2
|Галайко Ярослав 2 2
|Jin Richard - Цзинь Ричард 2 2
|Карпов Илья 27 2
|Шилак Ксения 28 2
|Лямин Александр 59 2
|Кулин Филипп 39 2
|Климарев Михаил 46 2
|Залманов Дмитрий 22 2
|Дуров Павел 216 2
|Путин Владимир 1821 2
|Водясов Алексей 97 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Захарченко Антон 6 1
|Ройфман Роман 14 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Родионов Михаил 40 1
|Мариничев Дмитрий 21 1
|Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
|Макаров Игорь 5 1
|Приходько Сергей 23 1
|Алексеев Олег 17 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Иванов Олег 124 1
|Навальный Алексей 58 1
|Миньковский Михаил 21 1
|Синицын Артем 6 1
|Козлов Иван 21 1
|Блинов Михаил 73 1
|Авезова Яна 10 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Евсин Александр 10 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Чумаченко Константин 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758639, в очереди разбора - 662329.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758639, в очереди разбора - 662329.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru