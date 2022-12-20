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HRM СУРВ Системы учета рабочего времени Контроль учета рабочего времени Учёт и планирование работы персонала

HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала


20.12.2022 Новое софтверное решение Id-Time от RecFaces для учета рабочего времени по изображениям с камер видеонаблюдения и терминалов
20.10.2016 Биометрический учет рабочего времени BioLink BioTime внедрен в «Расмо»
31.05.2016 «Гран» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime
19.04.2016 «Фарм-Проект» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime
12.04.2016 «Пикап-Центр» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime
05.04.2016 НВ ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime
17.03.2016 «Тренд Телеком» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime
19.06.2014 «АйТи» открыла исходный код системы учета рабочего времени
06.06.2013 «Полимерснаб» ведет учет рабочего времени сотрудников в системе BioTime
30.04.2013 «Бизнес-Букет» ведет биометрический учет рабочего времени с помощью BioLink BioTime
12.09.2012 «ПриватБанк» предложил вести учет рабочего времени с помощью карт и терминалов
10.09.2012 Сеть клиник «МедЦентрСервис» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioTime
14.11.2008 S7 автоматизировала учет рабочего времени на базе Senesys
21.08.2008 BAON ведет учет рабочего времени вместе с Senesys
24.03.2008 «АРМО-Системы» представила новое ПО для системы учета рабочего времени
20.12.2007 «Манго Телеком» автоматизировал учет рабочего времени сотрудников
18.12.2006 "Бэст-5" версии 3.4 предлагает табельный учет рабочего времени

Публикаций - 239, упоминаний - 256

HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7178 57
1С-ИжТиСи 6487 57
BioLink Solutions 124 39
SAP SE 4963 24
ЭОС - Электронные офисные системы 1153 20
1С-Рарус 814 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 673 9
АРМО ГК - АРМО-Системы 234 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6388 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10245 7
SAP CIS - САП СНГ 838 6
Oracle Corporation 6375 5
Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software 20 5
Microsoft Corporation 23713 5
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 57 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 252 5
Senesys 16 5
1С-Битрикс - Bitrix 506 5
Meta Platforms - Facebook 4353 4
VisionLabs - ВижнЛабс 175 4
Vocord - Вокорд 169 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1876 4
АРМО ГК 102 4
АйТи 1306 3
Evola - Эвола 29 3
GMCS 346 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1156 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8162 3
HID Global 112 3
Terrasoft - Террасофт 196 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 339 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1012 3
Ланит - Норбит - Norbit 305 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 160 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2859 2
ААМ Системз - AAM Systems 17 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 34 2
Telegram Group 1186 2
Компас 173 2
Mitsubishi Electric 357 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6043 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1893 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2541 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 20 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 290 2
Мечел БМК - Белорецкий металлургический комбинат 3 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 176 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2469 2
ПСБ - Промсвязьбанк 747 2
TMT Investments 110 2
Мираторг Агропромышленный Холдинг 25 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
InCity - Модный континент 14 2
Лента - Сеть розничной торговли 1772 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
Газпром нефть 518 2
Visa International 1884 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 373 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 340 2
Hyundai Motor Company 345 2
РЖД - Российские железные дороги 1660 2
Bain Capital Ventures 34 2
Этажи 67 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 429 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Оренбургэнерго - Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети 24 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 49 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 52 1
Роснефть НК - нефтяная компания 485 1
Volkswagen Group - VW 260 1
Ростех - Вертолеты России 159 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 953 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 35 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 42 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 140 1
X5 Group 855 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 189 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 344 1
Авилон - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18404 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2513 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3018 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9487 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3099 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4653 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1612 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2499 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 166 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 337 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1457 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10580 2
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 13 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 1
Правительство Саратовской области 26 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 23 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 137 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 956 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 94 1
Администрация Владивостока 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 64 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 703 1
Судебная власть - Judicial power 2133 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3839 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1697 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 59 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1602 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1763 1
Президент Российской Федерации 3801 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 712 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 289 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 460 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Ассоциация менеджеров 97 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26633 101
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2667 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54919 71
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10283 44
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1535 44
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1002 40
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8212 38
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1862 33
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26391 31
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80314 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40443 30
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 791 30
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11150 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5318 28
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5663 28
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3484 25
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 748 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9409 23
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9410 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9953 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12946 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17824 18
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2918 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13560 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4072 15
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 362 15
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1161 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8605 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2655 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4890 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25745 12
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1051 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7946 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10430 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13734 11
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11984 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11698 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6718 61
BioLink BioTime 64 39
BioLink FingerPass 36 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1999 16
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 418 15
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 198 14
Google Android 12815 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 10
Linux OS 8479 7
Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 35 7
Apple iOS 6970 6
Microsoft Windows 14641 6
1С-Рарус Альфа-Авто 58 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 233 5
1С:Бухгалтерия 863 5
Apple iPhone 6 6273 5
Microsoft Dynamics 1173 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 170 4
Microsoft Office 3494 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2956 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 834 4
Microsoft Skype 1987 4
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 15 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 910 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 777 3
1С:Документооборот - 1С:ДО 188 3
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 124 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2531 3
Vocord FaceControl 38 3
Microsoft Office Excel 966 2
Microsoft Office 365 872 2
1С:ERP Управление предприятием 356 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 552 2
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 21 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 221 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1795 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6714 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 202 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1093 2
Сорокин Константин 15 5
Рыжиков Сергей 111 4
Кандыбович Дмитрий 15 4
Беров Иван 43 2
Павлов Иван 55 2
Король Юрий 3 2
Дмитриева Елена 2 2
Векилов Тимур 28 2
Подшивалов Павел 2 2
Романов Илья 28 2
Бояркин Иван 5 2
Панченко Михаил 8 2
Филев Андрей 6 2
Коробков Александр 6 2
Вальянов Дмитрий 4 2
Новиков Виталий 2 2
Некрас Денис 1 1
Тихонов Алексей 12 1
Чиков Сергей 18 1
Скворцова Светлана 12 1
Заржецкий Александр 32 1
Аитов Тимур 197 1
Кухаренко Артём 15 1
Кондратенко Кирилл 11 1
Пермяков Артем 14 1
Кузнецов Сергей 144 1
Урусов Виктор 76 1
Палей Лев 47 1
Демидов Сергей 82 1
Горбатько Александр 104 1
Иванов Александр 92 1
Яковлев Михаил 17 1
Ермак Антон 1 1
Чувилин Алексей 3 1
Касперская Наталья 277 1
Путин Владимир 2791 1
Паленов Олег 20 1
Павлов Алексей 16 1
Яппаров Тагир 91 1
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Россия - РФ - Российская федерация 125807 115
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50574 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1186 8
Украина 7366 8
Германия - Федеративная Республика 12170 6
Россия - СФО - Новосибирск 3789 6
Италия - Итальянская Республика 4243 5
Казахстан - Республика 5051 5
Япония 13025 4
Беларусь - Белоруссия 4482 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2655 4
Европа 21482 4
Испания - Королевство 3621 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13062 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15369 3
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1419 3
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1253 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 746 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1041 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1068 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2579 2
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Южная Корея - Республика 6331 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2372 2
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