«Диасофт» автоматизирует учет рабочего времени сотрудников в финансовых организациях

Компания «Диасофт» разработала продукт «Управление рабочим временем» для планирования рабочего времени сотрудников. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.HR (Human Resources). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Управление рабочим временем» позволяет: вести учет различных видов рабочих графиков (режим работы, вид договора, тип занятости и т.д.); формировать личные графики сотрудников или единые графики на всех сотрудников подразделения; вести планирование и учет отпусков; учитывать переработки и отгулы; обрабатывать заявки на больничный, отпуск за свой счет, дополнительные дни отдыха и прочие нетипичные заявки; формировать табель рабочего времени с учетом отклонений от него.

Данные о рабочих графиках сотрудников могут быть переданы для ресурсного планирования, например, в продукт «Ресурсное планирование» в составе платформы Digital Q.PM (Project Management). Таким образом, руководители будут видеть список сотрудников, которых можно задействовать в том или ином проекте, и смогут эффективнее распределять трудовые ресурсы.

«Сверхурочная работа, работа в выходные дни и праздники, невыходы на работу влияют на количество отработанного времени. Важно вести централизованный учет рабочего времени сотрудников и проверять, соответствуют ли графики нормам трудового законодательства. С этой задачей поможет справиться наш новый продукт «Управление рабочим временем». Отклонения от графика отражаются на интерактивном дашборде, так руководители смогут вовремя принять решение о дальнейших действиях», — сказал Алексей Кудряшов, руководитель продукта «Управление рабочим временем» компании «Диасофт».

«Управление рабочим временем» реализовано в микросервисной архитектуре, что обеспечивает легко встраивание продукта в любой ИT-ландшафт.