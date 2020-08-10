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HID Global

HID Global

10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
04.02.2020 В HID Global назначен новый президент и гендиректор 1
22.01.2020 HID Global расширила семейство цифровых сертификатов для защиты ПО 1
23.12.2019 HID Mobile Access обеспечит мобильный доступ к VMware Workspace ONE 5
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE 1
02.08.2019 Samsung вернет к жизни старинную технологию, которая «потрясет весь мир» 1
11.07.2019 HID Global поглотила подразделения De La Rue по идентификации 1
17.06.2019 HID Global представила HID goID для проверки возраста граждан 4
03.06.2019 HID Global представила AR Reader Tool для интеграторов, инсталляторов и консультантов 3
20.12.2018 «МегаФон» оснастил физико-математическом лицее №239 системой распознавания лиц 1
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
20.06.2018 Microsoft совместно с Apple и Google работают над стандартом для дисплеев Брайля 1
06.06.2018 HID Global представил новые возможности решения HID Location Services 1
23.05.2018 HID Global выпустит защищенные смарт-билеты для ЧМ-2018 3
13.04.2018 HID Global объявила о запуске нового решения Risk Management Solution 4
03.04.2018 HID Global и ThreatMark обеспечат безопасность банковского сектора 4
13.03.2018 HID Global представила Location Services для управления зданием 2
08.06.2017 Axis и HID Global представили интегрированное решение для мобильного контроля доступа 6
06.03.2017 HID Global представил в России инновации в сфере мобильного доступа и новейших смарт-карт 6
16.12.2016 Honeywell Building Solutions применяет технологии HID Global в своем решении для обеспечения бесконтактного доступа в здания 6
06.10.2016 HID Global представила новые решения для обеспечения безопасности приложений интернета вещей в «умном» здании 9
16.09.2016 Fujitsu представила новый биометрический терминал PalmSecure ID Access 1
26.04.2016 «Ангстрем» выпустил карты доступа на режимные объекты на собственных чипах 1
12.04.2016 Vodafone Italy обеспечила сотрудников мобильным доступом к помещениям и приложениям с помощью HID Global 7
05.04.2016 HID Global представила бюджетное решение для выпуска идентификационных карт 4
05.04.2016 «Арсиэнтек» представила третью версию auth.as:token для iOS 1
19.01.2016 HID Global представила основные тренды в сфере безопасной идентификации в 2016 г. 5
09.12.2015 ActivID Trusted Transactions от HID Global поможет предотвратить мошенничество в системах мобильного банкинга 5
19.10.2015 HID Global обновила ПО Asure ID для разработки шаблонов пластиковых карт 2
25.08.2015 HID Global представила новый токен с клавиатурой ActivID Flexi 3
13.08.2015 HID Global выпустила комплексное решение для контроля доступа по смартфонам 2
10.06.2015 ISIC Франция выбрала решения HID Global для выпуска студенческих идентификационных карт 3
09.06.2015 HID Global представила решение визуальной безопасности vanGO для защиты идентификаторов от подделки 6
14.05.2015 HID Global представила решение для безопасного мобильного доступа на основе платформы Samsung KNOX 1
15.04.2015 HID Global представила платформу аутентификации ActivID Tap Authentication для Microsoft Office 365 1
17.03.2015 «ЛанКей» построила ЦОД для «Федеральной грузовой компании» 1
25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты 1
03.07.2014 HID Global внедрила решения контроля доступа в национальной почтовой службе Норвегии 1
26.05.2014 HID Global представила основные тренды в области защиты данных, облачных приложений и доступа в помещения 8
22.04.2014 Названы тренды рынка е-паспортов на ближайшие два года 1

Публикаций - 70, упоминаний - 177

HID Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 5
Samsung Electronics 5714 4
VMware 1829 2
Sony 2404 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 1
АРМО-Системы 47 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
De La Rue 1 1
Wandera 3 1
Google LLC 7168 1
VMware End-User Computing 25 1
ASSA Abloy 3 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 4 1
ThreatMark 1 1
IdenTrust 4 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
NXP Semiconductors 133 1
Fastwel - Фаствел 15 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
АйТи 752 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Zscaler 12 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 242 1
Крок 1221 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Toshiba Corporation 1101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 3
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
NGAV - Next-Generation Antivirus 4 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 51 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 25 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 1
AppStack 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
OSDP - Open Supervised Device Protocol - Открытый протокол контролируемых устройств 4 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 146 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
Dolby Atmos 144 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 95 1
Dolby Vision 79 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Google Android 10751 8
HID Mobile Access 7 7
Apple iOS 5742 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
HID Location Services 2 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 2
Microsoft Office 365 769 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 2
Microsoft Azure Resource Manager 4 1
VMware Carbon Black Cloud Endpoint 2 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Microsoft SmartScreen Application Reputation 1 1
VMware Workspace ONE Access 3 1
Sony Bravia 67 1
VMware Tunnel 1 1
VMware Workspace Security 3 1
VMware Boxer 4 1
IdenTrust TrustID EV CS - Code Signing Certificate 1 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 78 1
HID AR Reader Tool 1 1
HID Risk Management Solution 1 1
VMware Workspace ONE Intelligent Hub 3 1
VMware Horizon Cloud 6 1
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 1
VMware Trust Network Ingest API 2 1
Vmware App Volumes 11 1
VMware Workspace ONE Intelligence 6 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 1
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 1
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 1
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 1
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 74 1
Microsoft AI for Accessibility 2 1
NXP iMX - серия процессоров 2 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Weeding Stephen - Видинг Стефан 4 3
Бартон Ярослав 2 1
Delvaux Nico - Дельво Нико 2 1
Lidefelt Björn - Лидефельт Бьерн 1 1
Lowe Ian - Лоу Ян 1 1
Jarvis Brad - Джарвис Брэд 1 1
Tresner Michal - Треснер Майкл 1 1
Carney Stephen - Карни Стивен 1 1
Рондарев Игорь 1 1
Коляда Виталий 1 1
Смирнов Александр 44 1
Большаков Олег 1 1
Коберда Николай 1 1
Дегтярь Николай 1 1
Фефилов Андрей 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Музалевский Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Варварик Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Восточная Европа 1688 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Европа 3781 2
Япония 2808 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Украина 3389 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Африка 1494 1
Малайзия 344 1
Латинская Америка 725 1
Ближний Восток 1478 1
Швеция - Королевство 762 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Engadget - Блог о технологиях 337 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner 2196 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
VMworld U.S. VMware - VMworld Americas 2 1
VMworld 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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