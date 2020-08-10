В HID Global назначен новый президент и гендиректор 1

HID Global расширила семейство цифровых сертификатов для защиты ПО 1

HID Mobile Access обеспечит мобильный доступ к VMware Workspace ONE 5

VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE 1

HID Global поглотила подразделения De La Rue по идентификации 1

HID Global представила HID goID для проверки возраста граждан 4

Microsoft совместно с Apple и Google работают над стандартом для дисплеев Брайля 1

HID Global представил новые возможности решения HID Location Services 1

HID Global объявила о запуске нового решения Risk Management Solution 4

HID Global и ThreatMark обеспечат безопасность банковского сектора 4

HID Global представила Location Services для управления зданием 2

Axis и HID Global представили интегрированное решение для мобильного контроля доступа 6

Honeywell Building Solutions применяет технологии HID Global в своем решении для обеспечения бесконтактного доступа в здания 6

Fujitsu представила новый биометрический терминал PalmSecure ID Access 1

Vodafone Italy обеспечила сотрудников мобильным доступом к помещениям и приложениям с помощью HID Global 7

HID Global представила бюджетное решение для выпуска идентификационных карт 4

ActivID Trusted Transactions от HID Global поможет предотвратить мошенничество в системах мобильного банкинга 5

HID Global обновила ПО Asure ID для разработки шаблонов пластиковых карт 2

HID Global представила новый токен с клавиатурой ActivID Flexi 3

HID Global выпустила комплексное решение для контроля доступа по смартфонам 2

ISIC Франция выбрала решения HID Global для выпуска студенческих идентификационных карт 3

HID Global представила решение визуальной безопасности vanGO для защиты идентификаторов от подделки 6

HID Global представила решение для безопасного мобильного доступа на основе платформы Samsung KNOX 1

HID Global представила платформу аутентификации ActivID Tap Authentication для Microsoft Office 365 1