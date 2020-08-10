Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HID Global
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Публикаций - 70, упоминаний - 177
HID Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner 2196 1
|НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
|ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766866, в очереди разбора - 670551.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766866, в очереди разбора - 670551.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru