Intant стала официальным партнером Smart Security Systems по продукции HID Fargo

Smart Security Systems и Intant подписали соглашение. Оно направлено на развитие поставок на рынок Казахстана оборудования и комплектующих бренда HID Fargo, предназначенного для нанесения изображений и текстов на RFID-карты и бейджи.

Компания Intant развивает культуру безопасности в Казахстане с 2005 г. В портфеле Intant более 56 брендов и свыше 6 тыс. наименований продукции.

В качестве официального партнера Smart Security Systems компания Intant займется поставками термосублимационных принтеров марки HID Fargo для печати на пластиковых картах, а также расходных материалов, включая высококачественные печатные ленты, рассчитанные на разное число отпечатков.

Линейка HID Fargo включает термосублимационные принтеры на базе одной из двух технологий – DTC (Direct-to-Card) или HDP (High Definition Printing). Конструктивным преимуществом большинства устройств этого бренда является модульная конструкция, которая позволяет наращивать функционал базового блока по мере необходимости. Так, в максимальной комплектации принтер HID Fargo способен выполнять двустороннюю персонализацию, кодирование контактных и бесконтактных карт, а также дополнительную ламинацию для защиты карт от механических повреждений и подделки.

Познакомиться «вживую» в термосублимационными принтерами HID Fargo и оценить их функционал и возможности можно в шоу-руме компании Intant.