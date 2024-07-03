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Продукты и решения для систем контроля доступа HID в Казахстане будет поставлять Smart Security Systems

Smart Security Systems, казахстанский поставщик оборудования и решений для систем безопасности, расширяет ассортимент оборудования HID Global для построения систем контроля доступа. В июне 2024 г. компании подписали партнерское соглашение о поставках в Казахстан самых современных устройств СКУД от HID, включая считыватели линейки Signo и высокозащищенные карты-пропуска Seos. Кроме того, Smart Security Systems будет поставлять комплексные решения для мобильных систем контроля доступа этого бренда.

Считыватели HID Signo поддерживают широкий диапазон технологий идентификации, поэтому будут подходящим решением для постепенного перевода устаревших систем контроля доступа на новые технологии. В базовой конфигурации они работают со стандартами Seos, MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS, а также со «старшими» технологиями HID Proximity, Indala Proximity и др., суммарное количество которых превышает 15 наименований. Благодаря интеграции с Bluetooth и NFC, считыватели поддерживают мобильные технологии, включая доступ с HID Mobile Access. Отметим, что Signo – практически единственные в своем классе устройства с такими возможностями, причем ранее миграция с Indala на Mobile Access была невозможна.

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Карты Seos Essential марки HID работают на частоте 13,56 МГц. Благодаря использованию электронного контейнера данных SIO, а также случайных идентификаторов карт UID, к которым привязывается информация, обеспечивается высокий уровень конфиденциальности. Также для защиты от кражи и перехвата данных предусмотрена двусторонняя аутентификация с уникальным диверсифицированным ключом для каждого сеанса работы.

Технология санкционирования доступа в помещения с помощью мобильных устройств – это комплексное решение, объединяющее считыватели и сервисный пакет HID Global, в который входят мобильные идентификаторы, приложения для организации мобильного доступа, а также веб-сервис (специальный портал). Высоконадежный контроль доступа на базе этой технологии обеспечивают и операционные системы Android и iOS, позволяющие предоставлять или отзывать мобильные идентификаторы по каналам беспроводной связи. Для обмена информацией между смартфоном и считывателем такие мобильные СКУД используют решения не только на базе NFC, но и Bluetooth.

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